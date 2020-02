Un aficionado de la Juventus cumplió 100 años y el club le celebró

Celebrating 100 years of ⚪️⚫️ passion with three points 👏👏👏

Juve fan, Silvio Fasson enjoys a very special birthday today! 🎂#JuveBrescia #ForzaJuve pic.twitter.com/hZrm7LVyXI

— JuventusFC (@juventusfcen) February 16, 2020