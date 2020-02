Denuncian mal trato de inmigrante arrestado por ‘La Migra’ en Brooklyn

Gaspar Avendaño-Hernández fue detenido en el incidente en cual un mexicano resultó baleado en la cara por agentes de ICE

La polémica sobre el operativo de arresto que realizó ‘La Migra’ en Brooklyn y en el cual resultó herido de bala un joven mexicano volvió a encenderse el pasado fin de semana, luego que los abogados de uno de los inmigrantes involucrados, y quien se encuentra detenido esperando su deportación, denunciaron malos tratos por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según la denuncia, a Gaspar Avendaño-Hernández no se le estarían respetando sus derechos básicos en el centro de detención de ICE en Nueva Jersey al cual fue llevado, el Hudson County Correctional Facility, donde habría sido puesto en confinamiento solitario por tres días, no se habría permitido hacer llamadas telefónicas y forzado a comer con las manos, a la vez que casi no se le suministró agua.

“Estamos realmente preocupados porque alguien decidió ponerlo en confinamiento solitario y las condiciones eran atroces”, dijo Jackie Pearce, abogada de Avendaño-Hernández, según reportó el Daily News.

La defensora, quien trabaja con Make The Road New York (MRNY), agregó que a su cliente no le dieron cubiertos para comer: “Me dijo que lo hacía sentir como si fuera un perro. Durante dos de los tres días que estuvo allí, no le dieron agua con frecuencia y eso violaba las instrucciones de los médicos”.

La denuncia de la abogada se da al mismo tiempo que se realizó una vigilia para exigir que ICE sea condenada por este caso, y se haga justicia. El pasado 6 de enero los agentes de ‘La Migra’ llegaron al vecindario de Gravesend, en Brooklyn, para detener a Avendaño-Hernández, pero durante el operativo ocurrió un forcejeo en el cual Eric Díaz-Cruz, de 26 años, fue golpeado antes de recibir un disparo en la mano y la cara. El joven intentó intervenir para evitar el arresto de Avendaño-Hernández, quien es el novio de su madre Carmen Cruz , y quien era buscado por tener una orden de deportación.

Tras recibir los disparos por parte de uno de los agentes de ICE, Díaz-Cruz fue transportado al Hospital de Maimónides, donde se sometió a cirugía e inicialmente fue incluido en estado crítico pero estable. Mientras, Avendaño-Hernández, quien habría recibido seis descargas eléctricas con una pistola ‘teaser durante la confrontación, también tuvo que ser ingresado en el hospital por sufrir lesiones menores, incluyendo irregularidades cardíacas productos del uso de esa arma.

Durante la vigilia, realizada en frente de la casa de la familia en donde ocurrió el operativo de arresto, Carmen Cruz, quien ha vivido en este país por 21 años y ha sido pareja de Avendaño-Hernández por 12, dijo que “quiero justicia para mi hijo y para que mi pareja sea libre”. Unas 30 personas que participaron en la vigilia encendieron velas y gritaron consignas en solidaridad con el inmigrante detenido. El incidente encendió el debate nacional sobre la confrontación del gobierno de Donald Trump contra las llamadas ‘ciudades santuario’, como Nueva York, en las cuales las autoridades locales se niegan a cooperar con las demandas de ICE de entregarles a los indocumentados que buscan, a menos que la persona haya cometido un crimen serio. Avendaño-Hernández tiene programada una entrevista de asilo ese martes, y allí las autoridades de inmigración podrían decidir si califica para quedarse en el país. Mientras tanto, el Concejo Municipal anunció que realizarán una audiencia pública el 28 de febrero para investigar el tiroteo y la redada.”La preparación para una entrevista (de asilo), que a menudo dura varias horas, requiere numerosas reuniones en profundidad con los abogados. Y sin duda requiere que una persona esté sana y en un estado de ánimo claro”, dijo el concejal Carlos Menchaca.