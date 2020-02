Kiara Liz la más votada para ir a la final de ‘Mira Quién Baila All Stars’

"Haber sido la primera finalista con esa cantidad de votos de verdad que se siente bien satisfactorio"

Evidentemente, menos para el público que por tercera semana consecutiva la sigue eligiendo para que pase a la final, Kiara Liz se ha convertido en una sorpresa dentro de la competencia de ‘Mira Quién Baila All Stars’.

La ex Miss Puerto Rico es la que menos trayectoria tiene de los 8 famosos que participaron del reality de Univision, ha sido a la que más, después de Brea Frank, le ha costado el baile y aunque ya tenido un crecimiento constante, no ha sido de las mejores.

Sin embargo, no solo es una de las finalistas, sino que es la que mayor porcentaje de votos obtuvo del público, 38% de sus tres restantes compañeros: Sofía Castro 26 %, Adrián Lastra 20% y la última eliminada, Kimberly Dos Ramos, 16%.

Justamente le preguntamos qué piensa ella de todo esto:

“No me lo esperaba para nada, me tomó de sorpresa, esta fue una semana en donde yo no pedí voto, dejé las cosas en manos de las personas que eligieran quién merecía ese lugar en la final de ‘Mira Quién Baila'”, nos aseguró al final del show aun sorprendida.

Pero no solo la sorprende el hecho de haber pasado a la final, sino también el de haber sido ¡la más votada!

“Haber sido la primera finalista con esa cantidad de votos de verdad que se siente bien satisfactorio, porque entonces lo que yo he hecho en la competencia ha servido. Muchas personas se han identificado conmigo así que se los agradezco mucho y ahora a darlo todo”.

Esa claro termómetro de lo que el público siente por ella, ¿ya la convierte en ganadora?

“Yo soy la ganadora, todavía me estoy creyendo que voy a la final, llévame con calma (risas)”.

