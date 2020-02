Danna Paola no se anda por las ramas: “A mis ex los tengo satanizados”

Eleazar Gómez la tiene sin cuidado

Danna Paola desconoce de la supuesta demanda que interpondrá el Instituto de Arte y Cultura de Mazatlán luego de que la cantante cancelara una presentación.

Hace unos días, José Ángel Tostado, encargado de la dependencia de cultura informó que demandará al equipo de la cantante por daños y perjuicios tras la repentina cancelación de un show.

El cual se iba a llevar a cabo el 25 de febrero como parte de la celebración del carnaval de esa entidad.

“Nombre, ¿cómo crees? (que existe una supuesta demanda), nada que ver.

“Es algo que no está en mis manos al final, yo intento estar todo el tiempo con la gira al full, las fechas que sólo nosotros confirmamos son reales”, afirmó Danna Paola en entrevista.

La también actriz aseguró que se enfocará en otras presentaciones y la promoción de su nuevo sencillo “Sodio”, el cual supera las 10 millones de visitas a una semana de haberse estrenado.

Incluso, ha dado de qué hablar en redes sociales ya que la letra hace referencia a un chico del que se enamoró, pero no es correspondida porque éste prefiere a un hombre a su lado.

Luego de que la cantante dijera que sus temas son basados en experiencias personales, internautas comenzaron a especular quién podría ser la persona a la que podría estar dirigida la canción.

Por otro lado, hace unos días, Eleazar Gómez, ex novio de Danna Paola, lanzó el tema “No me Puede Olvidar” en el que una parte de la canción dice “Yo no soy Pablo, tú no eres mi Ariana”.

Esto, sin duda, generó sospechas en los fanáticos quienes consideran que fue una respuesta a Danna Paola, tras el lanzamiento de “Sodio” y, especialmente, por la modelo con la que sale acompañado Gómez, ya que algunos cibernautas creen que tiene un parecido con la intérprete de “Oye Pablo”.

“Qué chistoso video. Estoy enfocada en mi música, en mi vida, así que estas cosas no caben.

“Yo la verdad es que a mis ex los tengo satanizados”, expresó.

Al finalizar la presentación de “Sodio” en La Academia, este domingo, la cantante recibió tres premios: Disco Platino por Sodio, Triple Platino por el sencillo de “Oye Pablo” y Diamante por “Mala Fama”.

“Me encanta, creo que hacía falta una canción en la industria que tuviera otra historia.

“Básicamente creo que lo más importante es hablar sobre el amor universal, que no hay que satanizarlo”, concluyó la cantante.

ASÍ LO DIJO

“Te puedes enamorar de una sirena, de un hombre, de una mujer, yo creo que amor es amor”.

Danna Paola, cantante.