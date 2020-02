Juan Carlos Gabriel de Anda estrena romance con Mónica Noguera 

La pareja no tiene miedo de ser vista en público

El ex futbolista Juan Carlos Gabriel de Anda se encuentra estrenando romance con la actriz y Mónica Noguera, de acuerdo a información de la revista TVNotas.

El polémico comentarista y la guapa conductora fueron fotografiados besándose y abrazándose. Y según la publicación, la pareja está saliendo desde hace un mes.

“Sí están saliendo; todavía no lo hacen público porque se siguen conociendo, sin embargo, no se están escondiendo ni nada por el estilo. No les importa que los vean en plan romántico, además, ella está muy contenta con el ex futbolista. Tienen poco tiempo saliendo y se llevan muy bien, hay mucha química; las cosas se están dando solitas y todo va muy bien, todo está muy padre entre ellos”, dijo una fuente a TVNotas.

Desde hace un mes, la conductora @monicanoguera está saliendo en plan romántico con el analista deportivo, #JuanCarlosGabrielDeAnda. ¡Checa cómo los captamos! 😳⤵️https://t.co/zwcoyxpiv5 — Revista TVNotas (@TVNotasmx) February 19, 2020

Juan Carlos Gabriel de Anda dejó de ser comentarista deportivo en 2019, después de salir de ESPN y protagonizar varias polémicas con David Faitelson.