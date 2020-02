Otra víctima del coronavirus…, empresa de mma dará función a puerta cerrada en Singapur

El evento sólo se transmitirá por televisión el 28 de febrero

Chatri Sityodtong, presidente de la empresa de artes marciales mixtas One Championship, confirmó que el evento denominado como “ONE: King of the Jungle”, programado en Singapur para el 28 de febrero, se llevará a cabo sin aficionados, debido al coronavirus.

Asimismo, destacó que aquellas personas que ya habían comprado su boleto para la función, no tendrán problema para recuperar el costo de su entrada.

“A la luz de la situación del coronavirus en Singapur, he tomado la decisión de hacer de ONE: King of the Jungle, un evento a puerta cerrada que sólo se emitirá por televisión este 28 de febrero”, destacó el directivo a través de un comunicado.

“El Singapur Indoor Stadium no será abierto al público, pero el evento si se transmitirá en todas nuestras plataformas digitales a lo largo de 150 países en todo el mundo”, añadió Sityodtong.

Hasta el momento, no se registran muertes en Singapur por esta enfermedad; sin embargo, la compañía de mma quiere prevenir cualquier catástrofe.