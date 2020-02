¿Se han casado Enrique Iglesias y Anna Kournikova, sí o no? La familia responde

El cambio que la ex tenista rusa hizo en Instagram es lo que ha generado esta ola de rumores

El cantante Enrique Iglesias y la extenista Anna Kournikova anunciaron hace poco más de una semana que ya se habían convertido en orgullosos padres de familia numerosa: todo ello tras el nacimiento de una niña preciosa -como se desprende de las imágenes compartidas por la propia pareja en Instagram- de la que, sin embargo, todavía no se conoce públicamente su nombre.

Para buena parte de los internautas tampoco pasó desapercibido que la exdeportista había añadido el apellido del astro del pop al nombre que la presenta en la citada red social, un cambio sin duda muy significativo que, en cuestión de segundos, generó un intenso debate acerca de la posibilidad de que los dos enamorados se hubieran decidido finalmente a pasar por el altar, o en su defecto por el juzgado.

A su llegada a España tras varios días de visita en Miami, donde por supuesto no dejó escapar la oportunidad de saludar a su sobrina recién nacida, la socialité Tamara Falcó, hermanastra del artista, ha sido cuestionada directamente sobre tales rumores. Como era de esperar, la joven se ha mostrado muy cauta a la hora de contestar pero, en cualquier caso, ha ofrecido una interesante teoría sobre el gesto protagonizado por Anna en la esfera virtual.

“Pues no me había fijado, que yo sepa (no se han casado), pero yo me imagino, porque en Estados Unidos es distinto, que quieres tener el mismo apellido que tus hijos. Para nosotros es distinto, pero tiene su lógica“, ha explicado Tamara sobre las motivaciones, no necesariamente ligadas a un cambio de su estado civil, que podría encerrar la llamativa decisión.

Corroborando las declaraciones que ya ofreció su madre, Isabel Preysler, en su entrevista de esa semana a ¡Hola!, la flamante ganadora de la edición para ‘celebridades’ del concurso culinario ‘Master Chef’ también ha aprovechado la ocasión para deshacerse en halagos hacia la pequeña, quien ha heredado el pelo rubio y los ojos azules de su progenitora, así como a sus célebres padres, quienes no han dejado de irradiar felicidad desde su llegada al mundo.

“Tuve la suerte de conocerla y es preciosa… Ver a mi hermano y a los niños (los mellizos Nicholas y Lucy) tan encantados con el bebé, y a Anna tan estupenda, fue un gusto“, ha señalado en conversación con Europa Press y justo antes de definir a Enrique como un padre de familia “maravilloso”.