Jennifer López ya entrena para el Super Bowl LV y Tom Brady la apoya 

Jennifer López sigue entrenando arduamente y parece que en esta ocasión todo podría ser porque tiene como nueva meta protagonizar, por segunda ocasión el show del medio tiempo del Super Bowl 2021. Cabe mencionar que el juego está programado para jugarse el 7 de febrero, en Tampa, Florida.

Alex Rodríguez compartió un vídeo en Instagram en el que sale entrenando a su prometida, y junto al vídeo escribió: “352 days until Super Bowl LV! Training starts NOW! #Part2 ❤️“.

Uno de los primero deportistas en reaccionar y darle su apoyo a “Jenny from the Block” fue Tom Brady, al escribir: “💯💯”, en la publicación del ex pelotero de los New York Yankees.

En este entrenamiento particular JLo mantiene el ritmo, y Alex Rodríguez la apoya y anima, durante algunos segundos, antes de decir: “Let’s take a nap (Vamos a tomar una siesta)”. Parece que con 50 años su prometida tiene más energía que él, que es seis años menor que ella.