Detallazo que tuvo Jona dos Santos con una pequeña

Hace unos días tuve la bendición de conocer a esta princesa y a su familia después de ver un video de Camila animando a nuestro equipo. Gracias @galaxy_outlawz y @lagalaxy por hacer posible este gran momento💛. Fue un día muy especial al ver a Camila con tan pocos años de vida emocionada y mecionando mi nombre. Estos momentos son únicos y no tienen precio. Por eso amo jugar este deporte. Gracias a todos los fans que día a día me demuestran su cariño. No tengo ninguna duda de que está siempre será mi casa! I LOVE YOU.