Autoridades de NY redoblan campañas informativas ante vigencia de ‘carga pública’

La Ciudad y el Estado aseguran que el temor por la nueva norma sigue motivando que muchos renuncien a programas sociales, como planes de nutrición infantil

Apenas horas de la entrada en vigor de la nueva regla de ‘carga pública’ que será aplicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), este lunes voceros de los gobiernos del Estado y la Ciudad de Nueva York, enviaron un mensaje muy claro a la comunidad inmigrante neoyorquina: no dejen de usar o solicitar las ayudas sociales, solo por temor.

En una mesa redonda realizada este lunes, y liderada por la comisionada de la Oficina de Asuntos Migratorios del Alcalde (MOIA) Bitta Mostofi, especialistas en inmigración y funcionarios vinculados con programas sociales, insistieron en que la nueva normativa “no modifica los requisitos de elegibilidad a las ayudas sociales”.

“No queremos subestimar el impacto que tendrá esta norma en las familias que están en camino a la legalización migratoria. Por eso hoy anunciamos que aumentamos los recursos informativos, en todos los idiomas, para que tomen decisiones racionales. No dejen de alimentarse o cuidar de su salud, solo por pánico”, razonó Mostofi.

Ante la vigencia de la normativa, que pondrá trabas a los beneficios migratorios para aquellos inmigrantes que hayan sido beneficiarios de programas sociales como Medicaid, cupones de alimentos y ayudas se asistencia para vivienda, las autoridades neoyorquinas tratarán de frenar la comprobada tendencia de abandono a planes estatales y locales, por temor a la medida.

“Hoy estamos al frente de grandes confusiones. Le estamos insistiendo a los neoyorquinos que no habrá prueba de carga pública, si ya eres residente legal, y estás aplicando a la ciudadanía, además que antes de abandonar algún beneficio o no solicitarlo, es importante que busquen ayuda jurídica”, puntualizó Hasan Shafiqullah, abogado de la unidad de asesoría legal en The Legal Aid Society.

No deje de ir a su médico

Representantes de los Departamentos de Salud del Estado (DOH), y el de la Ciudad (DOHMH), hicieron énfasis durante la mesa redonda, en que no hay ninguna razón a partir de hoy, que justifique que los neoyorquinos, independientemente de su estatus migratorio, dejen de hacer seguimiento a sus citas médicas, a sus tratamientos o planes alimenticios para los niños.

Chris Keeley, vocero del NYC Healts+Hospitals, dijo que nada “ha cambiado en la visión de asistencia médica en la red hospitalaria de la Gran Manzana, nuestras comunidades no tienen nada que evaluar, ni dejar de hacer seguimiento a sus planes de salud, o en los casos que necesiten buscar la asistencia que necesitan”.

Indicadores que preocupan

El abandono o el rechazo al Programa Especial de Nutrición Suplemental para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) en los vecindarios de la ciudad de Nueva York, en donde residen más familias categorizadas como “no ciudadanas”, es una tema que preocupa a las autoridades de Salud.

Desde el año 2017, cuando apareció en la palestra la discusión sobre la regla de carga pública, las estadísticas apuntan a que este plan federal empezó a tener un interesante registro de deserciones, en localidades que históricamente era altamente demandado.

En estos vecindarios se venía registrando un descenso del 0.34% por cada mes, desde septiembre de 2012, por la baja en la tasa de natalidad, en cambio solo el año pasado se reportó un descenso del 1% por mes en el WIC el cual beneficia en promedio a 205,000 residentes vulnerables de la Gran Manzana.

En los últimos dos años, hubo una disminución histórica de 18.7% de los inscritos en este programa, de acuerdo con un reporte revelado en conjunto por MOIA y los departamentos de Salud de NYC y el Estado.

Los números dados a conocer por el estado de Nueva York, también muestran una disminución sustancial en el número de beneficiarios de WIC, entre los meses de abril de 2017 y mayo de 2018.

Estos descensos aumentaron de cuatro a seis veces a la tasa habitual. Esto se traduce que mientras normalmente 395 cancelaban su inscripción en el programa, en los últimos meses el registro de quienes lo abandonaron fue de 640 familias.

“Los beneficios de complementos alimenticios para personas de bajos ingresos, mujeres embarazadas o niños lactantes no es un tema que deberíamos estar poniendo en discusión, bajo ninguna circunstancia, en Nueva York esta población seguirá siempre siendo protegida”, remató Angela Timotty del Centro de Asuntos Comunitarios del DOH.

Guía de asistencia gratis

¿Le preocupa el impacto de la regla de carga pública en su caso?, los abogados expertos aconsejan que no tome decisiones apresuradas sin fundamento jurídico: