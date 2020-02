Liga MX reconoce a Jesús Sánchez tras su brillante actuación ante Xolos

En la vida triunfa el que persevera, el que se esmera, el que persiste, el que sabe que no es fácil pero continúa insistiendo, si se cansa descansa y continúa.

Por eso es que jamás me rendí, jamás me rindo y jamás me rendiré.#TodaLaVida 🔴⚪️🐐+3 pic.twitter.com/wgugFR6hqd

— Jesús Sánchez (@_JESG17) February 23, 2020