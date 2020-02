Anda desatado: Alan Pulido acusa veto de la Selección Mexicana

El delantero volvió a dar polémicas declaraciones sobre el futbol azteca

Alan Pulido se convirtió en uno de los mexicanos que para esta temporada decidió probar suerte en la MLS de Estados Unidos, dejando al conjunto de las Chivas para firmar con el Sporting Kansas City, club con el que llegó a un acuerdo para las siguientes cuatro temporadas.

gracias por la bienvenida @SportingKC muchos retos por cumplir, hagamos historia juntos 🔵⚽️👊🏼 #AP9 pic.twitter.com/PELQ8bZLIc — PULIDO 9️⃣ #AP9 (@alanpulido) December 11, 2019

En una entrevista que recientemente dio para la página oficial de la MLS, el delantero mexicano habló de varios temas, entre ellos, su paso con los Tigres y también lo que representó salir al futbol europeo, cuando decidió ir al Olympiacos de Grecia. “Con ‘Tuca’ me convierto en uno de sus delanteros preferidos. Pero en mi posición era complicado porque siempre traían un refuerzo que venía de Europa u otros países y se dificultaba poder despuntar”, dijo Pulido.

Respecto a su estancia con Olympiakos, el atacante de Kansas City señaló que tuvo represalias y se vio perjudicado al no ser convocado al Tri. “Brinqué a Olympiacos, un club grande e importante. Fui campeón y participé Champions y Europa League. En lo que jugué en Grecia estuve vetado de la selección y no me llamaban, por cómo había salido de Tigres. Se manejó la prensa en contra de mí. Pero Chivas me abrió la puerta para el regreso”, expresó el jugador de 28 años.

Ahora, Pulido intentará demostrar que puede ser delantero de Selección Mexicana, y para ello es primordial que se convierta en referente de su nuevo club, con el que debutará en el mes de marzo.“Analizaron cada una de las circunstancias y vieron en mí al jugador que necesitaban; eso me ilusionó y terminó por comprometer. Espero llevar al Sporting Kansas City a lo más alto de la tabla y sueño con levantar títulos”, finalizó.