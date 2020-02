Dulce María vistió cacheteros de jean sacando su lado más sexy y presumiendo su cuerpazo

La ex RBD calentó las redes sociales al dejar mucho de su escultural figura a la vista de todos

La cantante y actriz Dulce María cautivó a sus seguidores de Instagram con una publicación muy caliente en la cual se ve con unos shortcitos de jean bastante pequeños y un top que dejó todo su abdomen al descubierto. La mexicana logró captar la atención de todos los que la siguen, pero no sólo por su cuerpazo sino por el mensaje inspirador con el que acompañó la fotografía.

“…Cuando haces las cosas con amor y con fe no hay manera de que no te lleven a un buen destino, los sueños se cumplen aunque a veces tengamos que esperar mucho… No dejen que nadie les corte las alas, ni la libertad de ser ustedes mismos y luchar por lo que creen y los hace feliz”, fue parte del mensaje que escribió la ex RBD para celebrar sus 7 millones de followers.

Aquí les dejamos la foto de Dulce María como pocas veces se deja ver.