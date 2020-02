Carmen Villalobos sufre un doloroso accidente

View this post on Instagram

Feliz de regresar a mi Ciudad #barranquilla con un evento tannn importante como lo es el Carnaval de Barranquilla de la mano de la revista @15minutosco @carlosgarzon10 y @andreitaramireza ❤️!!! Orgullosamente costeña !!! Estamos listos para gozarnos la #batalladeflores2020 con todas las de la ley 💛💛💛💛🥳🥳🥳🥳 Vestido de Fantasía creado por @jorgeborrerodisenador Gracias Jorgito por diseñar este traje tan espectacular exclusivamente para mi❤️❤️❤️ Makeup @salonricardoplata Te adoro Richieeeeee, amé mi maquillaje 🤩 Mi amorrrrrrrrr @sebastiancaicedo feliz de vivirlo a tu lado 😍😍😍😍🙌🏼!!! Manager @mclmanager PR @alexandercubillos ❤️❤️❤️🤗🤗🤗 Photos by @robertvfotografo @carnavalbaq #quienloviveesquienlogoza #carnavaldebarranquilla