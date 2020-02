Trump: Estamos “listos para adaptarnos” si el coronavirus se propaga en Estados Unidos

Trump nombra al vicepresidente Pence al frente de la respuesta del gobierno a la amenaza del coronavirus

El presidente Trump dijo en su informe sobre la propagación del coronavirus que las precauciones que Estados Unidos ha tomado hasta ahora contra el coronavirus significan que el riesgo para los estadounidenses “sigue siendo muy bajo”.

Trump, hablando a los estadounidenses desde la Casa Blanca, afirmó que algunos de los primeros pasos que tomó Estados Unidos, incluidas las restricciones de viaje y las cuarentenas, fueron “ridiculizados”.

“Debido a todo lo que hemos hecho, el riesgo para el pueblo estadounidense sigue siendo muy bajo”, dijo Trump.

“Estamos listos para adaptarnos y estamos listos para hacer lo que sea necesario a medida que la enfermedad se propaga, si se propaga”, agregó Trump.

Sobre una vacuna contra el coronavirus

El presidente Trump dijo que una vacuna contra el coronavirus es algo que Estados Unidos “puede desarrollar con bastante rapidez”.

La vacuna está funcionando bien y, al hablar con los médicos, creemos que esto es algo que podemos desarrollar con bastante rapidez, una vacuna para el futuro”.

Esto es lo que sabemos sobre una posible vacuna: los científicos están trabajando en una vacuna, pero no la esperen pronto.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) están tratando de desarrollar una, pero dicen que: “En este momento, no existe una vacuna para proteger contra COVID-19 y no hay medicamentos aprobados para tratarla. Las intervenciones no farmacéuticas serían la estrategia de respuesta más importante.”

El vicepresidente Mike Pence liderará el equipo de coronavirus

Trump dijo que el vicepresidente Mike Pence liderará el equipo que está trabajando en los esfuerzos para el control del coronavirus en Estados Unidos.

“Voy a poner a nuestro Vicepresidente Mike Pence a cargo, y Mike trabajará con los profesionales, médicos y todos los demás que trabajan”, dijo Trump, y agregó que Pence le informará directamente a él. Pence habló brevemente después del anuncio.

Trump informa sobre los estadounidenses diagnosticados con coronavirus

El presidente Trump dijo que los estadounidenses a los que se les ha diagnosticado el nuevo coronavirus están “muy bien”. Dijo que acababa de ser informado por miembros de su administración.

De las 15 personas… ocho de ellas han regresado a sus hogares, para quedarse en sus hogares hasta que se recuperen por completo. Uno está en el hospital. Y cinco se han recuperado completamente. Y creemos que están en bastante buena forma ”, dijo Trump en la Casa Blanca.

“En casi todos los casos, están mejorando”, dijo Trump. Agregó que también hay pacientes que fueron traídos a los Estados Unidos desde Japón para ser atendidos.

CDC: Estados Unidos debe esperar más enfermos de coronavirus

La Dra. Anne Schuchat, subdirectora principal de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) dijo que Estados Unidos debe esperar ver más casos de coronavirus.

“Nuestra agresiva estrategia de contención aquí en Estados Unidos ha estado funcionando, y es responsable de los bajos niveles de casos que tenemos hasta ahora. Sin embargo, esperamos más casos. Y este es un buen momento para prepararnos”, dijo.

Schuchat instó a los estadounidenses a prepararse para el virus, así como a las escuelas y las empresas.

Secretario de Salud dice que el riesgo de contagio es bajo

El secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) Alex Azar, dijo que el coronavirus representa un riesgo bajo para el público estadounidense.

“El riesgo inmediato para el público estadounidense es y sigue siendo bajo”, dijo Azar en la conferencia de prensa de la Casa Blanca. “Nuestra estrategia de contención ha estado funcionando. Al mismo tiempo, lo que todos nuestros expertos y líderes han estado diciendo durante más de un mes sigue siendo cierto. El grado de riesgo tiene el potencial de aumentar rápidamente, y podemos esperar ver más casos en los Estados Unidos”, agregó.

Coronavirus en datos:

Número de muertos: más de 2,700 en todo el mundo, con la gran mayoría en China continental.

Casos mundiales: ha habido más de 80,000 casos globales con casos en todos los continentes, excepto en la Antártida.

Con información de AP y CNN