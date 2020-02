Adamari López se siente más bonita ahora que la ropa le queda mejor 

Sexy, bella y más delgada se ve la puertorriqueña luego de haber perdido alrededor de seis libras, pero la lucha continúa

“Estoy muy contenta que se me ve un poquito que he bajado y eso me hace super feliz”, dijo Adamari López durante un Facebook Live.

El proceso de adelgazamiento de la puertorriqueña va de la mano con el compromiso que ha adquirido con el programa W W cuyo objetivo primordial está en mejorar su salud.

Esta es la dieta de Adamari López

“Sigo firme en ese reto que tengo de estar bien, de alimentarme mejor. He bajado en un mes 5 libras. Yo empecé el mes pasado, ya estamos terminando febrero, llevo como, no sé, 5 o 6 libras diría yo, he ido poco a poco, pero no he vuelto a ganar ninguna de las libras que he perdido”, compartió la co-conductora de Un nuevo día, en Telemundo.

“Estoy super contenta con lo que estoy haciendo. Siento que es algo que yo puedo hacer, no se me hace difícil. Estoy desayunando por las mañanas, que antes no desayunaba, estoy haciendo alguna merienda entre medio”, agregó la mamá de Alaïa.

Aquí el Facebook Live de Adamari López

“Me siento más ágil, siento que también, y no está mal decirlo, me siento más bonita cuando estoy con menos peso, encuentro que la ropa me queda mejor y eso me da muchísimo gusto, ¿quién no quiere estar bien?”, agregó la puertorriqueña.

Aquí las mejores imágenes de Adamari López en lo que va del año 2020