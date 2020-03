Celebremos el Día de la Mujer defendiendo sus derechos

El domingo próximo, 8 de marzo, nuestra comunidad celebrará junto al resto del mundo el Día Internacional de la Mujer. El lema de este año –”Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres”—refleja fielmente la situación de las mujeres en muchas naciones. Por un lado, las niñas y mujeres jóvenes ya crecen con plena conciencia de su condición igualitaria en casi todos los aspectos de la vida. Pero la segunda mitad del lema –“Por los derechos de las mujeres”—destaca que la lucha por la igualdad efectiva continúa en muchas sociedades y para muchas mujeres.

Según la ONU Mujeres, un organismo de las Naciones Unidas, “el consenso que está surgiendo a nivel mundial es que, a pesar de algunos progresos, el cambio real ha sido desesperadamente lento para la mayoría de las mujeres y niñas en el mundo. Al día de hoy, ningún país puede pretender que ha alcanzado la igualdad de género”.

Y dentro de muchos países, las mujeres de diversos orígenes raciales o étnicos, niveles económicos y culturales y diferentes edades enfrentan una variedad de obstáculos económicos, políticos y culturales en su búsqueda de la igualdad. En amplios segmentos de nuestra comunidad, por ejemplo, a las mujeres y las niñas se les sigue adjudicando menos valor del que tienen, y se ven constantemente obligadas a trabajar más para ganar menos, mientras que se les ofrecen menos opciones y posibilidades. Como les comenté en columnas recientes, muchas de ellas viven desde la niñez hasta la vejez bajo la amenaza de violencia, incluso de abuso sexual, dentro y fuera de sus hogares.

Pero quizá la amenaza más grave que se cierne sobre las mujeres sea el peligro de que les roben los avances, derechos y conquistas que han logrado mediante enormes esfuerzos y sacrificios en décadas recientes. Un buen ejemplo de ello es la ofensiva permanente contra sus derechos reproductivos y sexuales, entre ellos el derecho a la propia identidad de género.

Varias organizaciones que forman parte de nuestra Hispanic Federation se dedican a los temas de las mujeres. Una de ellas es el Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana (www.dwdc.org). Dice su Directora Ejecutiva, Rosita Romero: “Para mí, el Día de la Mujer, el 8 de marzo representa el reconocimiento de la mujer trabajadora, y recuerda momentos históricos en que las mujeres hicieron sentir sus voces en contra de las malas condiciones de trabajo. Pero todavía nos falta mucho por lograr. En el Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana celebramos este Día desde sus inicios, porque siempre quisimos luchar contra la invisibilidad de las mujeres en la Historia”.

En la Hispanic Federation celebramos el Día Internacional de la Mujer poniendo el foco en las mujeres de nuestra comunidad, sin olvidar en ningún momento que debemos seguir alentando y apoyando sus luchas por la paridad de género en todos las esferas.

-Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation.