Ivanka Trump cambia el partido político en su registro de votante a meses de las elecciones

La hija del presidente habría realizado la modificación antes de las elecciones de mitad de mandato

Ivanka Trump anunció este lunes que sea ha inscrito oficialmente como republicana en el registro de votantes. Hasta ahora, la hija del presidente, que ha hecho donaciones a políticos demócratas, estaba aún registrada como demócrata. En 2016, no le dijo tiempo de cambiar su registro y no pudo votar a su padre en las primarias.

Según los datos de la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York, Ivanka Trump realizó el cambio el 22 de octubre de 2018, justo antes de las elecciones de mitad de periodo.

“Soy una orgullosa republicana de Trump“, dijo la política en una entrevista en la que habló sobre su evolución política y el papel que su padre había jugado en ella. “Creo que ha ampliado el alcance del Partido Republicano, lo cual es realmente importante para mí”.

Este cambio es significativo porque algunas élites demócratas veían a la hija del presidente como un puente hacia los moderados por su postura más progresista respecto al cambio climático, la igualdad salarial o el permiso parental.

Ivanka Trump, según The New York Times, presionó a su padre para que no sacara a Estados Unidos del Acuerdo de París y consiguió que no se tumbara las protecciones que el colectivo LGTBI consiguió en la Administración Obama.