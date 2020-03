Pánico en Miami por el coronavirus: las tiendas están vacías y ya no quedan mascarillas ni desinfectantes

El panorama es desolador, pero las autoridades piden a la población que mantengan la calma

Con la propagación del brote del coronavirus en Estados Unidos, las personas están buscando formas de protegerse. Pero es muy posible que la tienda a la que sueles ir habitualmente no tenga lo que necesites.

Los compradores que buscan desinfectante para las manos en una farmacia de Miami acaban desilusionados. “Vine aquí para comprar Purell. No hay en ninguna parte, en ningún lado”, decía un hombre en declaraciones a CBS News.

Hay estantes vacíos en las tiendas de todo el país y los desinfectantes para manos son muy difíciles de encontrar en internet.

Las ventas ya fueron altas debido a la temporada de gripe y ahora los temores de coronavirus están creando escasez. Muchos vendedores que distribuyen estos productos a gran escala en todo el país reconocen que no tienen suficiente stock.

Los fabricantes están aumentando la producción. El propietario de una farmacia, Leon Taraseno, afirmó que todavía está recibiendo envíos regulares, pero que no hay suficiente suministro para satisfacer la demanda.

“Vine esta mañana y teníamos un estante lleno y desaparecieron en cuestión de una hora”, apostilló.

Hay otra cosa que también ha desaparecido: las mascarillas.

Los funcionarios federales de salud están diciendo a los consumidores que no los compren, preocupados de que no habrá suficiente para los trabajadores de emergencia si la propagación se agrava. Pero eso no detiene a la gente.

Las tiendas están sin mascarillas. Las toallitas desinfectantes también son un “producto caliente”.

Las autoridades de Florida y de Estados Unidos están extremando todas las precauciones y confían en controlar el brote en las próximas semanas.