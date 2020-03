Sin temor alguno: el jugador del Sevilla que fichó por el Wuhan chino, sin miedo al coronavirus

Dani Carriço llegará al equipo de la ciudad donde fue el epicentro de la epidemia mundial

Con un espíritu temerario, Dani Carriço, jugador portugués del Sevilla, fichó por el El Wuhan Zall, equipo de la ciudad de Wuhan, epicentro de la epidemia del coronavirus en China.

El jugador del Sevilla Dani Carriço ficha por el equipo de Wuhan, el foco del coronavirus https://t.co/WBRr2xFMXU — EC Deportes (@ECdeportes) February 20, 2020

El equipo se encuentra concentrado en Sotogrande, en el sur de España desde enero y el jugador se integrará cuanto antes al trabajo del grupo. Eso sí, sin miedo alguno:

“No me arrepiento, estoy ilusionado porque quiero conocer la liga china y vivir una nueva experiencia para mí. Además me han garantizado mi seguridad, que vamos a trabajar en España mientras la situación esté complicada en China“.

Carriço es consciente de la situación en China y reconoce que la decisión fue complicada de tomar: “El cuerpo técnico me quitó mucho las dudas, querían mucho que me incorporase al equipo. Me garantizaron que el equipo no iba a ir a China mientras la situación esté complicada, sobre todo en Wuhan“.

Dani Carriço, llegó en 2013 del Reading inglés al Sevilla más exitoso de los últimos años, en su palmarés figuran las tres Europa Leagues que el equipo ganó entre 2014 y 2016, pero esta temporada apenas ha jugado 11 partidos debido a lesiones.