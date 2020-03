Trabajador de Amazon en Seattle, da positivo a una prueba de coronavirus

A principio de esta semana la compañía confirmó que dos de sus empleados dieron positivo a la prueba de coronavirus en el norte de Italia

Un empleado de Amazon en la sede de la compañía en Seattle, Washington, dió positivo a una prueba de coronavirus, de acuerdo a un mensaje enviado a los empleados de la compañía.

Amazon informó que las personas que han estado en contacto con el trabajador fueron notificadas. “Estamos apoyando a nuestro compañero que ha sido afectado y se encuentra en cuarentena”, dijo un portavoz el miércoles.

El trabajador se retiró desde el 25 de febrero y no regresó a trabajar, de acuerdo con el mensaje que uno de los empleados compartió con el sitio The Seattle Times.

El empleado que dió positivo se desempeñaba en el edificio de oficinas Brasil, localizado en la novena avenida y la calle Republican en South Lake Union.

El mensaje alerta que los trabajadores que no tuvieron contacto con el trabajador infectado son considerados de “bajo riesgo”, sin embargo la empresa recomendó a sus colaboradores que en caso de experimentar algún tipo de síntoma deberán quedarse en casa y buscar ayuda médica.

Amazon cuenta con cerca de 55,000 empleados en el área de Seattle. El edificio Brasil cuenta con 12 pisos, 317,00 pies cuadrados y abrió sus puertas en 2015. La construcción se encuentra rodeada de otros edificios que también pertenecen a la compañía de tecnología.

Las autoridades de salud del estado de Washington han reportado hasta este miércoles nueve muertes por COVID-19 y han sido confirmados 27 casos.

La oficina del gigante tecnológico se encuentra en el condado de King donde el The Wall Street Journal reportó que varios de los residentes de un asilo de ancianos contrajeron el virus.

Hasta el momento se desconoce si el caso del empleado de Amazon está relacionado con el brote de virus en la casa de retiro.

Relacionado: Netflix y Amazon entre las empresas que se han visto beneficiadas gracias al coronavirus.

A principios de esta semana The New York Times reportó que dos empleados de Amazon en Milán , Italia, habían contraído el virus. La compañía solicitó cancelar los viajes que no fueran necesarios.

En Estados Unidos la cifra asciende a 100 personas que han dado positivo al virus en más de 15 estados.

El coronavirus causa una enfermedad con síntomas parecidos a la neumonía.

La Organización Mundial de la Salud fue notificada del brote de virus el 13 de diciembre de 2019 después de originarse en la ciudad Wuhan, China.

13,000 casos de contagios se han confirmado en los últimos días, el triple que la semana anterior.

Más de 3,000 personas han muerto por esta enfermedad y se tiene registro de más de 94,000 casos en casi 80 países.

-También te puede interesar: Cofundador de Apple dijo que quizá él trajo el coronavirus a Estados Unidos