Dayanara Torres golpea Instagram con su vestido nude lleno de transparencias

La juez de Mira Quién Baila de Univision se ha robado todas las miradas

Dayanara Torres se ha unido a la moda que tiene a todas las celebridades vistiendo piezas en nude y destacando las transparencias. Hoy, a través de Instagram, la modelo y ex reina de belleza compartió una fotografía en la que aparece con un vestido con estas características.

La pieza parece llevar por debajo un bodysuit con brillantes espacios de tela que cubren las zonas más delicadas de su anatomía, mientras que sobre la seda descansan plumas que le dan mayor movimiento a la silueta y difuminan la ausencia de ropa en la parte baja de la falda.

Junto a la fotografía Dayanara escribió: “#tbt #2018 I ♥️ NY… and @stellanolasco and @alistavarez and @omarcruzphoto”.