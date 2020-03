El poder del té verde contra el hígado graso

El hígado graso es un delicado padecimiento hepático que se puede derivan en serias condiciones de salud. Conoce el poder el té verde para combatirlo

El hígado graso también recibe el nombre de esteatosis hepática y es una afección en la que se acumula grasa en el hígado. Es importante poner como antecedente el vital papel que juega el hígado en el funcionamiento entero del organismo, es considerado el órgano más grande del cuerpo y es el encargado del metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas, es el responsable de secretar la bilis (indispensable para el proceso de digestión), almacena la energía y es clave para la eliminación de toxinas.

Es uno de los padecimientos hepáticos más comunes en la sociedad y existen dos tipos: el hígado graso no alcohólico y el que se deriva del consumo de alcohol. Los especialistas no han encontrado una causa fija, sin embargo se ha comprobado una estrecha relación con la diabetes, la obesidad, la hipertensión, personas con altos niveles de colesterol y triglicéridos, trastornos metabólicos y algunas infecciones, como es el caso de la hepatitis C.

Se estima que la enfermedad del hígado graso afectará a más de 100 millones de personas en una década, estas predicciones se basan en el creciente número de casos de diabetes y obesidad (padecimientos estrechamente relacionados con el hígado graso). A pesar de que existen casos simples, en algunas ocasiones cuando se detecta tarde es una condición que se deriva en inflamación, daños a las células del hígado, cirrosis, hepatitis crónica y en general puede resultar mortal.

Los efectos del té verde sobre el hígado graso:

Recientemente diversos especialistas se han dado a la tarea de investigar sobre alternativas herbolarias para prevenir y combatir el hígado graso. Tal es el caso del trabajo de investigación que realizaron en la Universidad Estatal de Pensilvania, en donde se dedicaron a analizar los efectos del extracto de té verde para combatir dicha condición. Como antecedente se tiene comprobado que dicha sustancia es un gran aliado para el sistema cardiovascular y también se le relaciona con beneficios para reducir drásticamente la masa corporal. El estudio se realizó en ratones, los cuales fueron separados en tres grupos y un grupo de control, se realizaron los siguientes esquemas:

El primer grupo de ratones, se alimentó con una dieta rica en grasas, extracto de té verde y fueron ejercitados corriendo en una rueda. El segundo grupo de ratones, se alimentó con una dieta rica en grasas y extracto de té verde, sin realizar actividad física. El tercer grupo de ratones, se alimentó con una dieta rica en grasas, no consumieron extracto de té verde y si se ejercitaron.

Los tres grupos de ratones estuvieron bajo supervisión médica durante 16 semanas y los resultados fueron sorprendentes y relevantes para todos los investigadores; el primer grupo de ratones, es decir aquellos que se alimentaron con una dieta rica en grasas, extracto de té verde y que realizaron actividad física, tuvieron un 75% menos de depósitos lípidos en sus hígados.

El segundo grupo que se destacó por no hacer ejercicio tuvo un 50% menos de grasas en el hígado y el tercer grupo que no consumió extracto de té verde, pero si realizó actividad física también tenía un 50% menos de grasas.

Las conclusiones del estudio fueron importantes ya que sirvieron para entender el efecto del extracto de té verde en el hígado, los investigadores creen que los polifenoles en el té verde actúan con las enzimas secretadas en el intestino delgado y las inhiben parcialmente en la descomposición de carbohidratos, las grasas y las proteínas de los alimentos. Derivado del estudio diversos médicos han integrado como parte de su tratamiento la ingesta diaria de extracto de té verde y la recomendación de realizar actividad física diaria. En general son dos recomendaciones que únicamente traerán beneficios de salud ¡Inténtalo y verás los resultados!