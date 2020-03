NY exige a Gobierno federal permita que laboratorios privados puedan hacer pruebas de Coronavirus

Se dispara a más de un centenar los contagiados con COVID-19 en el estado, al tiempo que el el alcalde de Blasio anticipa que la ciudad podría ver “más de cien” casos de la enfermedad en las próximas semanas

NUEVA YORK.– Mientras en el norte del estado el número de personas contagiadas de COVID-19 aumentaba aceleradamente, en la ciudad de Nueva York, la tendencia se mantuvo en 13 infectados.

Tanto el gobernador, Andrew Cuomo como el alcalde Bill de Blasio, monitoreaban de cerca la evolución de la crisis sanitaria generada por el virus.

Al revelar que de 44 casos positivos el sábado, el número ascendió a 106, el gobernador criticó la demora del Gobierno Federal en autorizar a los laboratorios privados para que puedan realizar análisis y aumentar la capacidad de detección del coronavirus.

“No tenemos la capacidad de análisis que queremos, no todo el mundo que quiere un test lo puede tener”, dijo el gobernador antes de pedir a los CDC: “Dejen que los laboratorios privados hagan análisis, necesitamos más capacidades”.

El gobernador compareció en una rueda de prensa en el centro de salud privado Northwell Health, donde ratificó que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), no están operando con celeridad con las pruebas clínicas para detectar la enfermedad.

“Nos movilizamos rápidamente, pero el gobierno federal ha sido lento y siguen siendo lentos. Eso es inaceptable. Necesitamos que aprueben estos laboratorios privados hoy para que podamos adelantarnos a esta situación en evolución”, insistió Cuomo.

También alentó a los neoyorquinos a trabajar desde casa y evitar espacios densamente poblados siempre que sea posible para ayudar a contener la propagación del virus.

Alcalde vaticina habrá muchos casos en la ciudad

Entre tanto, el alcalde Bill de Blasio dijo que la ciudad podría ver “más de cien” casos de coronavirus en las próximas semanas y llamó a neoyorquinos que padecen enfermedades a mantenerse alejadas del metro.

“Creo que podríamos ver al menos cien casos o más de cien casos próximamente”, dijo el alcalde en declaraciones a los medios desde la sede de la Oficina de Administración de Emergencias (EOM) localizadas en el centro de Brooklyn.

“Si estás enfermo, no deberías ir a un evento público. No deberías ir a trabajar. No deberías ir en el metro”, insistió el alcalde al tiempo de sugerir que los residentes deberían optar por los autobuses en lugar de usar el metro.

“Los autobuses pueden estar muy llenos, pero si el autobús es una opción menos concurrida y puedes usar eso, por favor, hazlo”, agregó De Blasio.

Nueva York registró un nuevo caso este domingo, con lo que la cifra de infectados con la enfermedad es 13.

Contingencia estatal

Las autoridades de salud a nivel del estado continúan evaluando a las personas y se encuentran trabajando con hospitales y gobiernos locales para darles los recursos que necesitan para contener la propagación del virus.

“Peor que el virus en este momento es la pandemia del miedo, y obtener estas instalaciones adicionales garantizará que tengamos más datos que ayudarán a mantener a la gente tranquila”, enfatizó el gobernador Andrew Cuomo, refiriéndose a los laboratorios de Northwell Health, que dijo, “eran los mejores de Nueva York y uno de los mejores del país, pero los CDC no les han dado autorización para que puedan llevar a cabo pruebas a pacientes”.

Nueva York tiene siete laboratorios privados que podrían comenzar a ejecutar pruebas automatizadas de inmediato, procesando hasta 2,000 por día, aseguró el gobernador.

Alcance del estado de emergencia

La víspera el gobernador Andrew M. Cuomo declaró el estado de emergencia para ayudar a Nueva York a contener de manera más rápida y efectiva la propagación del virus. La declaración del estado de emergencia le da luz verde, entre otras cosas para la adquisición acelerada de artículos de limpieza, desinfectante para manos y otros recursos esenciales. Consiente que profesionales calificados que no sean médicos y enfermeras realicen pruebas; viabiliza la adquisición acelerada de suministros y equipamiento de pruebas; facilita la rápida contratación de personal y el arrendamiento urgente de espacios en los laboratorios. Además, permite que personal paramédico de emergencia (EMS) transporte pacientes a lugares de cuarentena que no sean solo hospitales.

El mayor número de contagiados con el nuevo coronavirus COVID-19 se registra en el condado de Westchester con 82 casos positivos. En Suffolk 1 caso y en Nassau 5 casos, ambos condados del área de Long Island, mientras Ulster, 1 caso y dos en Saratoga, ambos también localizados al al norte de la ciudad de Nueva York.

Desglose geográfico de casos positivos en NY

Westchester: 82

Nueva York: 13

Nassau: 5

Suffolk: 1

Rockland: 2

Ulster: 1

Saratoga: 2