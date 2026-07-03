Ocho entrenadores han renunciado por resultados desfavorables en el Mundial 2026

El Mundial 2026 sigue cobrándose víctimas en los banquillos internacionales. El director técnico alemán Julian Nagelsmann presentó su renuncia oficial al frente de la selección de Alemania, convirtiéndose en el octavo seleccionador en dejar su cargo como consecuencia directa de los resultados y las tempranas eliminaciones en el torneo norteamericano.

La drástica decisión de Nagelsmann se suma a una lista de estrategas de renombre que han dado un paso al costado tras ver frustrados sus objetivos mundialistas, ya sea en la fase de grupos o en la recién instaurada ronda de dieciseisavos de final.

El desfile de salidas comenzó de forma prematura el pasado 15 de junio. Sabri Lamouchi fue el primer estratega relegado de su puesto nada más arrancar la competición, fulminado por una estrepitosa goleada 5-1 ante Suecia en el debut de Túnez.

Posteriormente, la debacle de la fase de grupos forzó una oleada de renuncias en cadena. El checo Miroslav Koubek, el escocés Steve Clarke, el surcoreano Hong Myung-bo y el experimentado argentino Marcelo Bielsa (quien comandaba el proyecto de Uruguay) presentaron sus respectivas dimisiones al no conseguir los boletos para las instancias de eliminación directa.

El filtro de los dieciseisavos de final terminó por romper los procesos de tres potencias y proyectos emergentes. El argentino Sebastián Beccacece (Ecuador), el neerlandés Ronald Koeman (Países Bajos) y, finalmente, Julian Nagelsmann (Alemania) decidieron poner fin a sus ciclos tras caer eliminados en la primera ronda de matar o morir del certamen.

La lista negra de entrenadores caídos

Sabri Lamouchi (Túnez) : Renunció en Fase de Grupos.

: Renunció en Fase de Grupos. Steve Clarke (Escocia) : Renunció en Fase de Grupos

: Renunció en Fase de Grupos Miroslav Koubek (Chequia) : Renunció en Fase de Grupos

: Renunció en Fase de Grupos Hong Myung-bo (Corea del Sur ): Renunció en Fase de Grupos

): Renunció en Fase de Grupos Marcelo Bielsa (Uruguay): Renunció en Fase de Grupos

Renunció en Fase de Grupos Sebastián Beccacece (Ecuador): Renunció en Dieciseisavos de Final

Renunció en Dieciseisavos de Final Ronald Koeman (Países Bajos): Renunció en Dieciseisavos de Final

Renunció en Dieciseisavos de Final Julian Nagelsmann (Alemania): Renunció en Dieciseisavos de Final

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