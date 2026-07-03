David casi venció a Goliath: Argentina pasó a octavos del Mundial 2026 tras vencer a una histórica Cabo Verde

En un encuentro electrizante de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Argentina avanzó a los octavos de final tras derrotar 3-2 a una heroica e inolvidable selección de Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Florida.

El primer tiempo transcurrió a un ritmo semilento, ideal para el libreto de una Albiceleste que dominaba la posesión por encima del 70%. Al minuto 29, un preciso pelotazo largo de Lisandro Martínez tomó descolocada a la zaga caboverdiana; Leo Messi pinchó el balón con la zurda y definió con sutileza ante la salida de Vozinha para poner el 1-0. Con esta diana, el capitán argentino firmó su séptimo gol en lo que va de esta Copa del Mundo.

Sin embargo, Argentina pecó de tibia en el complemento y cedió terreno. Cabo Verde, que ya había avisado con adelantar líneas, castigó con severidad al minuto 59. Tras una asistencia en corto de Ryan Mendes, Deroy Duarte controló dentro del área y sacó un disparo raso que batió al ‘Dibu’ Martínez para decretar un histórico 1-1.

El gol del empate obligó a Scaloni a mover sus fichas de inmediato enviando a la cancha a Julián Álvarez, Nico González y Leandro Paredes. El juego se volcó por completo hacia territorio africano, pero el veterano guardameta Vozinha se erigió como la figura indiscutible del partido al sacarle un tiro libre espectacular a Messi del ángulo superior y taparle un mano a mano providencial dentro del área pequeña.

Al minuto 81, el central de Cabo Verde, Pico Lopes, se vistió de héroe al barrerse sobre la línea de gol para cortar un centro venenoso de Nahuel Molina que Enzo Fernández se disponía a empujar para el segundo.El colegiado agregó 8 minutos de tiempo al reloj y el partido se tornó todo de argentina, con una defensa caboverdiana obligada a replegarse. A los dos minutos del agregado, Julián Álvarez probó de lejos pero Vozinha se volvió a vestir de héroe atajando fácilmente el disparo.

A los 4 minutos del agregado, Lionel Messi volvió a chocar contra el muro de Vozinha tras cobrar un tiro libre por debajo de la barrera. Cabo Verde respondió con un ataque que se terminó diluyendo con el pasar del tiempo, mandando el emocionante encuentro al alargue.

El Alargue, otro partido

Al minuto 92, Leo Messi ejecutó un tiro de esquina que fue peinado con astucia por Alexis Mac Allister en el primer palo; tras una pantalla inteligente de Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez cazó el balón y sacó un zurdazo imponente que se clavó en la escuadra para el 2-1.

Sin embargo, estos Tiburones Azules demostraron por qué marchan invictos en el certamen. Al minuto 103, tras una asistencia de Yannick Semedo, Sidny Lopes Cabral tomó el balón por la banda, desbordó con potencia a Alexis Mac Allister y sacó un derechazo colosal que se coló directamente en el ángulo de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, decretando un increíble 2-2 que desató el delirio africano.

La pizarra estuvo a punto de darle dividendos instantáneos a la Albiceleste en el tiempo de descuento del primer suplementario (minuto 105+2′): el recién ingresado Montiel sacó un remate franco dentro del área, pero el interminable guardameta Vozinha voló para taponar el esférico, firmando su octava parada crucial del encuentro y consolidándose como la pesadilla de la delantera sudamericana.

El Cuti Romero cabeceó un córner preciso mandado por Lionel Messi y que pegó en la mano de Diney Borges, deviando el balón hacia su propia portería en su intento por despejar, batiendo a un Vozinha que nada pudo hacer para evitar el trágico 3-2.

Lopes Cabral quiso repetir la hazaña pero el Dibu Martínez puso la mano derecha firme para sacarle el balón al crack caboverdiano. Dibu se volvió a vestir de héroe al minuto 118 con un codo milagroso tras una incursión de Bechimol. Sin embargo, el encuentro ya estaba sentenciado a favor de Argentina.

Sigue leyendo:

·Egipto elimina a Australia en penales y avanza a octavos del Mundial 2026

·Nagelsmann renuncia a Alemania: ¿Llega Klopp tras el Mundial 2026?

·Mundial 2026: Partido de México vs. Inglaterra cambiaría de horario