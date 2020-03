Biden gana las primarias demócratas en Michigan y se perfila como el contrincante de Trump en las elecciones

Biden gana las primarias demócratas en Mississippi, Missouri y en Michigan, el gran premio de este martes

Joe Biden entregó victorias decisivas en las elecciones primarias demócratas en Michigan, Missouri y Mississippi el martes, según las proyecciones de varios medios de Estados Unidos, dando un golpe temprano a Bernie Sanders en una noche en que seis estados están en juego en las elecciones primarias demócratas de 2020.

Todos los ojos estaban puestos en Michigan esta noche, donde Biden gana las primarias demócratas según las proyecciones, en un estado considerado el premio principal porque otorga 125 delegados.

Biden se convierte así en el rival de Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Los resultados de este estado podrían no finalizarse hasta mañana, según la secretaria de Estado Jocelyn Benson. Los condados de Michigan publicarán resultados parciales cuando se reciban esta noche, lo que permite formular las proyecciones de ganadores de las elecciones primarias que realizan varios medios basados en conteos preliminares y encuestas.

Con una gran presencia de latinos y una fuerte industria automotriz, Michigan se perfila hoy como el “premio mayor” de los seis estados que realizan primarias demócratas.

Benson advirtió hoy que “los resultados de las elecciones de hoy pueden no conocerse hasta bien entrado el miércoles”.

Los votantes que participaron en las primarias en Mississippi y Missouri y las asambleas en Dakota del Norte tenían hasta las 8 p.m. ET para emitir votos.

La mayoría de los colegios electorales en Michigan cierran a las 8 p.m. ET, excepto en cuatro condados que cierran a las 9 ET, seguidos de Idaho y Washington, ambos a las 11 p.m. ET.

En detalle: