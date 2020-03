Taller comunitario sobre violencia de género

Continuando con una serie de talleres comunitarios para madres, padres y parientes de niños inmigrantes que nuestra Hispanic Federation ha estado realizando en meses recientes en colaboración con diversas organizaciones aliadas, este jueves, 12 de marzo, ofreceremos un curso práctico de un día dedicado a la Prevención de la Violencia Doméstica.

“Como hicimos en oportunidades anteriores”, explica Andrew Ochoa, Coordinador de Programas de Inmigración y Participación Cívica de la federación, “este taller también lo llevaremos a cabo en colaboración con The Children’s Village, la Oficina de Nuevos Americanos del Estado de Nueva York y Voces Latinas. Y tendrá lugar en el local de esta última organización de la Hispanic Federation, en Jackson Heights, Queens”.

En las últimas semanas me he referido en esta columna a diversas formas de violencia doméstica y he comentado que se trata de un problema grave y relativamente frecuente en nuestra comunidad. Una de cada tres mujeres latinas, por ejemplo, afirma que en algún momento de su vida ha sufrido algún tipo de abuso en el hogar.

“Por razones muy variadas, entre ellas el temor a las represalias y la venganza, solamente cuatro de cada 10 latinas denuncian los delitos de ese tipo”, señala Andrew Ochoa.

Otra razón importante por las que muchas mujeres no denuncian los abusos es el temor a la deportación. Más grave aún, la experiencia demuestra que ese temor no sólo reduce las probabilidades de denuncia de hechos de violencia doméstica por parte de inmigrantes sin documentos, sino también de inmigrantes con sus papeles en regla.

Lo que ofreceremos en el taller del jueves en Voces Latinas, además de información y referidos a recursos y asistencia, será apoyo, alivio y orientación por parte de facilitadoras y facilitadores bilingües y familiarizados con nuestra cultura, valores y costumbres.

Durante el taller del jueves, las y los facilitadores de The Children’s Village harán presentaciones en español sobre la violencia doméstica, y el público podrá formularles preguntas y participar en charlas y debates en grupos.

Las personas que asistan podrán hacerlo con sus niños, que quedarán bajo el cuidado de personal capacitado y recibirán una comida nutritiva y sana.

De manera que les invitamos a que se hagan presentes en este taller sobre Prevención de la Violencia Doméstica, que tendrá lugar el jueves 12, de 5 a 7 de la tarde, en Voces Latinas, en el 37-63C de la calle 83, Suite 1B, en Jackson Heights, Queens. Si necesitan información antes del jueves, pueden llamar al (718) 593-4528.

Y para informarse sobre otras actividades y organizaciones de nuestra Hispanic Federation, llamen a nuestra línea gratuita y bilingüe, (866) 432-9832, o visiten www.hispanicfederation.org.

¡Y no se olviden que Puerto Rico necesita nuestra ayuda! Hagan donaciones en www.hispanicfederationunidos.org

Además, les doy el de la Línea de Información sobre el SIDA, 1-800-233-7432.

¡En el 30mo aniversario de la Hispanic Federation, hasta la columna próxima!

-Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation