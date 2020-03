Adamari López espera tener un simple catarro y admite tenerle miedo al coronavirus

La puertorriqueña cayó enferma el viernes de la semana pasada y al día de hoy aún no se recupera

Adamari López no deja de cumplir con sus compromisos, y eso hace más difícil que se recupere del catarro que padece desde antes de la fiesta del quinto cumpleaños de Alaïa, su hija con el bailarín español Toni Costa.

“Sigo acatarrada, no he logrado recuperarme del todo. He tenido poco descanso, pero ahí voy, esperando recuperarme del todo prontito“.

La conductora de “Un Nuevo Día” acudió a la presentación en Miami de su portada en una revista y confesó que sí le tiene miedo al coronavirus.

“Claro que le tengo miedo. Ustedes saben que yo hace un año y medio, aproximadamente, estuve súper malita con la influenza. Me vi en una situación muy delicada que no quisiera que volviera a pasar, pero bueno, confiaba en que no me va a tocar y en que me voy a recuperar de esta gripa”.

Continúa: “Sé que hay que lavarse mucho las manos, que hay que tener las defensas bien para no contraer el coronavirus y esperamos que así sea, esperamos que sea simplemente un catarro y ya”.

En adelante, la boricua espera tener tiempo para planificar su boda con Toni.

“Bueno, ahora sí hay que empezar a planificar lo que venía, antes de la fiesta de Alaïa, que era la boda. No sabemos exactamente para cuándo porque la fecha que teníamos era precisamente como la fecha que era el cumpleaños de Alaïa, y entonces decidimos celebrar el cumpleaños de ella antes que nuestra boda.

“Ahora, vamos a ver si encontramos ese lugar que nos gusta para poder celebrarla”, concluyó la actriz y conductora de televisión.