Kaan Urgancioglu, el villano Emir de ‘Amor Eterno’, se confiesa en exclusiva

Kaan Urgancioglu es el actor que interpreta al malvado Emir Kozcuoğlu en la exitosa novela de Univision ‘Amor Eterno’… De visita por Estados Unidos, y aun asombrado por ser tan famoso fuera de Turquía, nos elige para confesarse en exclusiva.

“La verdad es que estoy en shock, no esperaba esta gran audiencia… Trabajamos mucho y creo que hemos hecho un buen trabajo para satisfacer al público. Estoy muy agradecido”, así comienza la entrevista Kaan, quien desde que llegó a Miami no puede creer que no solo lo conozcan por las calles, sino que además hasta le comenten detalles de tu personaje.

Es que su villano Emir, tiene todos los condimentos para no ser olvidado, no solo por su maldad y obsesión por retener a Nijan como sea, sino por su gran inteligencia para lograrlo.

“Yo veo personas afectadas por mi personaje de Emir, y un poco triste porque él se interpone en una pareja de amantes… Pero como actor estoy agradecido que ellos aprecien mi trabajo y que les guste cómo lo hago y que muestren todo ese agradecimiento a mí”, sigue confesando con respecto a cómo afecta en el público.

Kaan está considerado hoy uno de los actores turcos más importantes de su país y del mundo amante de las novelas turcas, pero pocos saben que en realidad el estudió y se recibió de economista en la universidad y que nunca estuvo en sus planes ser actor.

“La verdad es que luché para aceptar ser un actor, me costó hacer de ello mi estilo de vida porque realmente no fue mi sueño de niño. Había que hacer ese click y al final decidir si iba a ser un actor, ser un actor bueno o dejar la carrera. Y eso fue justo después de graduarme en la universidad como economista”, dice y, a modo de broma, nos cuenta que aunque es un letrado en la materia, no le ha servido a la hora de negociar sus contratos.

‘Amor Eterno’, la telenovela que puedes ver de lunes a viernes a las 9/8 PM Centro por Univision, se ha convertido en todo un fenómeno. Tanto en la primera como en la segunda temporada nadie ha podido superarlos en el rating.

