Gilberto Santa Rosa está listo para debutar en el Beacon Theater

El salsero puertorriqueño cantará por primera vez en este icónico escenario el próximo viernes 20, como parte de su gira 'Camínalo Tour'

El salsero Gilberto Santa Rosa se prepara para agregar un nuevo logro a su trayectoria: cantar por primera vez en el Beacon Theater de Nueva York.

Santa Rosa, conocido como ‘El caballero de la salsa’ e intérprete de temas tan populares como ‘Conciencia’, ‘Vivir sin ella’ y ‘Que alguien me diga’, adelanta que se trata de una presentación especial que le llena de entusiasmo y que forma parte de su más reciente gira titulada ‘Camínalo Tour’.

“Será mi primera vez en el Beacon Theater y es un gran orgullo poder llevar mis canciones a otra de las icónicas salas de esta ciudad. Esa noche voy a cantar temas clásicos de mi repertorio, hurgaré en el baúl de los recuerdos, pero también podrán escuchar canciones nuevas y colaboraciones que he hecho con otros artistas. Les prometo un espectáculo muy movido con toques románticos”, comenta sobre el concierto pautado para el viernes 20 de marzo.

El salsero, quien lleva cuatro décadas sobre los escenarios y que el año pasado presentó el álbum ‘En buena compañía’ en colaboración con Víctor García y la Sonora Sanjuanera, asegura que todavía le sorprende la manera como sus canciones han trascendido el tiempo, hasta unir generaciones.

“Agradezco muchísimo a los músicos, compositores y arreglistas que me han ayudado a construir el repertorio que tengo y al público que me ha apoyado siempre en mi carrera. Es maravilloso ver en los conciertos familias enteras y gente muy joven que me comenta que su papá o que sus abuelos también escuchan mis canciones. Esas demostraciones de afecto me producen siempre un sentimiento muy bonito”, agrega.

Al recordar el punto de partida su carrera en la salsa y las influencias musicales que le ayudaron a definir el estilo que le caracteriza, Santa Rosa, ganador en seis oportunidades del premio Grammy Latino, no duda en mencionar al Gran Combo de Puerto Rico y a sus cantantes originales.

“Mi mayor inspiración es el Gran Combo, Andy Montañez y Pellín Rodríguez, yo aprendí a cantar con ellos. Otro cantante que quizás no tuvo el reconocimiento de los demás, pero que igual esta lista, es Chamaco Ramírez. El es un sonero que yo admiré mucho, aunque su carrera no fuera tan consistente con relación a otros. Cheo Feliciano también fue muy importante para mí y Tito Rodríguez, un gran ídolo. Ellos me ayudaron a delinear mi carrera”, destaca.

Santa Rosa, quien debutó en el distrito de los teatros de Broadway en 2013 en el musical ‘Forever Tango’, también explica lo que representa reencontrarse con el publico neoyorquino y describe las emociones que experimenta previo a cada concierto.

“Cantar en esta ciudad crea una mezcla de emociones maravillosa, es como reencontrarme con familiares, así me siento. El público de Nueva York es sin dudas cálido y muy apasionado. Antes de los conciertos yo siento las mismas ansias que durante mi primera presentación. Siento un cosquilleo, estoy ansioso por saber si a la gente le gustará lo que preparé. Me apasiona mucho lo que hago y eso es lo que me ayuda a mantiene la energía viva”, concluye.

En detalle:

Qué: Gilberto Santa Rosa en concierto

Cuándo: viernes 20 de marzo a las 8 p.m.

Dónde: Beacon Theater

Información y entradas: http://www.ticketmaster.com