Futbolista mexicano que juega en España narra cómo se vive la pandemia de coronavirus

El jugador está preocupado por su familia, pero también hace una llamado a tomar el asunto con seriedad en México

Kristian Álvarez es un futbolista mexicano que juega en el Salamanca de la Segunda División de España. El defensa compartió en una entrevista cómo es vivir en España, uno de los países de Europa con más casos confirmados de coronavirus (9,191 hasta este 17 de marzo) y también se tomó tiempo de aconsejar a los mexicanos sobre qué hacer frente a la pandemia.

El jugador no la está pasando nada bien, pues las medidas en España son muy estrictas y además teme por la salud de su madre, que tiene cáncer de mama.

“Es complicado el tema, tengo un sentimiento que no puedo describir porque tengo a mi madre muy enferma. Es una angustia que tengo muy grande, saber cuándo se eliminará, de cuándo esta gente infectada se curará. Está todo muy feo, ojalá tomen conciencia en México porque no lo deseo que lo vivan. He vivido meses muy tristes, desde que le diagnosticaron cáncer a mi madre, tiene las defensas bajas y estoy angustiado, lo puedo platicar, pero no me salen las palabras, lo único que quiero es que no llegue a México como acá”, dijo Kristian Álvarez a El Informador.

El futbolista habló sobre cómo se vive la pandemia de coronavirus en España.

“Estamos en cuarentena. Las medidas son muy fuertes en España, solamente puedes salir a la farmacia o al supermercado, es la única opción que dan en Salamanca, si ven a alguna persona en la calle y no justifica su salida, es multada con 500 euros. Es un ambiente raro, hasta que no te toca vivirlo te das cuenta de la emergencia en el país. No hay escuelas, deportes, eventos, las tiendas cerradas, paralizada la ciudad”.

Kristian Álvarez hizo un llamado a que en México se tome con seriedad el brote del COVID-19.

“Me dicen algunos conocidos […] ‘a mí no me va apegar el coronavirus’. El tema es grave, escucho que dicen que en México hay pocos casos pero seguro es que no, porque no toda la gente se ha hecho el estudio y conforme se lo hagan, esto crecerá. No se lo hacen porque no saben dónde, cómo y no es barato tampoco”.