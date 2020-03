Organizaciones buscan ayudar a jornaleros de NYC

Piden a los funcionarios municipales y estatales que proporcionen alimentos y vouchers de alquiler

Cada día se reúnen entre 150 a 250 trabajadores en la esquina de la calle 69 en Jackson Heights, quienes buscan trabajo principalmente en la construcción. Ahora, con las crisis de salud por el coronavirus, la cantidad de jornaleros ha bajado considerablemente y las familias inmigrantes que dependen de este trabajo se encuentran sin un sustento. “La llegada de jornaleros a la calle 69 ha disminuido a la mitad. Ellos vienen a buscar trabajo en la construcción porque el BQE está cerca de aquí. Hay mucha desesperación porque no saben que van a hacer, expresó ayer Manuel Castro, director ejecutivo de la organización NICE (New Immigrant Community Empowerment).

Jornaleros se reunieron ayer en el Centro de Trabajadores de NICE de Jackson Heights, ubicado en el 71 29 de la Roosevelt Ave. para recibir bolsas de comida, frente a la crisis que atraviesa la Gran Manzana por el coronavirus. “El plan es hacerlo en la medida posible de acuerdo a las circunstancias. La logística es complicada porque lo tenemos que hacer en la calle y no sabemos si van a cerrar el tren pero las autoridades nos han pedido que no tengamos tantas personas dentro del centro”, agregó Castro.

Las 100 bolsas de comida que fueron repartidas ayer fueron donadas por la misma persona que anteriormente ha realizado este tipo de ayuda cuando hay huracanes, dio a conocer el representante de NICE.

A pesar de que hay organizaciones que se han hecho presentes para colaborar con los jornaleros inmigrantes se necesita la participación de las autoridades para amparar a quienes ya no puedan trabajar.

Ayuda de los funcionarios

“Hemos hablado con el concejal Carlos Menchaca quien nos está ayudando y esperamos que el Alcalde y el Gobernador nos tomen en cuenta, dudo que el Gobierno federal dé apoyo”, mencionó el representante de NICE, Manuel Castro.

Como resultado de su estado migratorio, muchos de estos trabajadores no tienen acceso a licencia por enfermedad y a recibir un pago. No tienen seguro de desempleo u otros programas de redes de seguridad social de los que dependen para obtener ingresos. Sin trabajo, temen quedarse sin los pequeños ahorros que poseen y quedarse sin comida ni refugio.

Miembros de NICE se han comunicado con la Coalición de Inmigrantes de Nueva York para unirse a la causa de ayudar a los jornaleros y sus familias pero buscan que otras agrupaciones defensoras de los inmigrantes se integren para paliar la falta de recursos.

Estudiantes reciben donaciones

Al igual que en ocasiones anteriores y debido al impacto financiero causado por la epidemia de coronavirus, Goya donó 18,225 comidas a estudiantes de seis escuelas secundarias de la ciudad de Nueva York, entre las que se incluyen: Food and Finance High School, High School of Hospitality Management, Facing History High School, Urban Assembly School of Design and Construction, Manhattan Bridges High School y la PS 138 del Distrito 75.

Cada estudiante de las escuelas, recibirá una bolsa con 5 libras de arroz Goya, 1 libra de frijoles negros Goya, 1 libra de frijoles rosados Goya y dos envases de 16.9 onzas de agua de coco Goya “Goya proporciona bienestar y sustento en un momento de gran incertidumbre para nuestros estudiantes y sus familias” dijo Nan Shipley, presidenta de la Junta del Fondo de Educación Alimentaria.

Desayunos escolares

Food Hub NYC es otra organización que da su mano en estos duros momentos y ofrece desayunos y almuerzos para llevar entre 7:30 a.m. y 1:00 p.m. durante al menos esta semana. El Fondo de Educación Alimentaria ha establecido un sitio web para reunir a todos información relacionada con los alimentos en un solo lugar, que se actualizará continuamente. Informes en: foodeducationfund.org

Acceso a WiFi

Desde el lunes, Charter Cable ofrece acceso gratuito de banda ancha y Wi-Fi de Spectrum durante 60 días a los hogares con K-12 y estudiantes universitarios que aún no tienen una suscripción de banda ancha de Spectrum, y no se aplicarán las tarifas de instalación. Las instalaciones son para nuevos hogares de estudiantes, para hogares elegibles de bajos ingresos sin niños en edad escolar. Para inscribirse llamar al 1-844-488-8395. (Es su línea de servicio al cliente estándar, así que use la opción “nuevo servicio” o “agregar servicio”. Para evitar largos tiempos de espera, llame temprano por la mañana o más tarde por la noche, hasta la 1:00 a.m)

Se suspenden desalojos

Los desalojos también se suspenden indefinidamente. El Tribunal de la Vivienda también se cerrará indefinidamente, excepto en casos de emergencia (como cierre ilegal, desalojo posterior, casos de reparación de emergencia). Las personas con emergencias deben llamar al tribunal o a la línea directa de Respuestas del Tribunal de la Vivienda: (212) 962-4795. Las audiencias de NYCHA también se cancelan. Los inquilinos recibirán una postal con una nueva fecha para ir a la corte.

Trámites consulares con cita

El Consulado general del Ecuador en Nueva York dio a conocer que desde el 23 de marzo todas los trámites serán atendidos con cita previa durante los siete días de la semana. Esto para evitar las aglomeraciones. Informes: ecuadorny.com

Se han adoptado una serie de medidas para frenar el COVID-19

Cierre temporal de escuelas públicas e instituciones educativas y transición a clases en línea.

Cierre temporal de bares, restaurantes, clubes sociales y gimnasios a las 8:00 p.m.

Cierre temporal de teatros, espectáculos de Broadway.

Postergación del Tribunal de Nueva York (los procedimientos de desalojo y las órdenes de desalojo pendientes se suspenderán en todo el estado.)

Las clases universitarias se han trasladado en línea o están en receso mientras los profesores y las administraciones hacen la transición a plataformas en línea.

La ciudad de Nueva York está agregando más de 8,000 camas de hospital adicionales.

Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut están prohibiendo todas las reuniones de más de 50 personas.

Llamar al médico

Si tiene síntomas relacionados a una infección viral de influenza, comuníquese con su médico o al 311 para obtener información sobre cómo proceder para obtener la ayuda que necesita. Para recibir actualizaciones gratuitas en tiempo real sobre COVID-19, envíe un mensaje de texto con COVID al 692-692.