Ex fiscal de Nueva York demanda a Netflix por miniserie sobre condena errada tras crimen en Central Park

Fue "blanco de odio y vilipendio por lo que le sucedió" a los cinco acusados, dice la querella

Linda Fairstein, ex fiscal de Manhattan (NYC) y escritora de novelas de crímenes, presentó ayer una demanda por difamación contra Netflix y la cineasta Ava DuVernay por la versión que hicieron de ella en el docudrama “When They See Us”, que dramatizó la condena injusta de cinco adolescentes negros por la violación brutal de una corredora.

El caso es considerado uno de los crímenes más horrendos en la historia del Central Park de Nueva York, sucedido en 1989. En medio de la euforia y tensiones raciales, muchos neoyorquinos, incluyendo a Donald Trump, pidieron “restaurar la pena de muerte” en NY para los acusados, recordó The New York Times.

Después del lanzamiento de la miniserie en 2019, Fairstein perdió su casa editorial (Alex Cooper) y tuvo que renunciar a varios consejos sin fines de lucro luego de que la etiqueta #CancelLindaFairstein se difundió en las redes sociales.

Ahora está buscando $75 mil dólares en daños, de acuerdo con la demanda presentada en Fort Myers, Florida.

Fairstein no llevó el caso, pero en 1989 era la principal fiscal de delitos sexuales de Manhattan. En los años posteriores ha defendido la conducta de las autoridades involucradas en el juicio que llevó a la condena.

“La representación de la señora Fairstein en la serie de películas se calculó deliberadamente para crear un villano claro e inconfundible para ser blanco de odio y vilipendio por lo que le sucedió” a los cinco acusados, dice la demanda.

La coproductora de “When They See Us”, Attica Locke, también es nombrada en la demanda de Fairstein.

Netflix no ha emitido comentarios, informó Pix11. La miniserie tuvo 16 nominaciones a los premios Emmy y ganó dos.

Cinco adolescentes negros, de 14 a 16 años de edad, fueron condenados por el crimen de 1989: Korey Wise, Yusef Salaam, Antron McCray, Kevin Richardson y el boricua Raymond Santana.

Pasaron de 6 a 13 años en prisión. Finalmente sus condenas fueron anuladas en 2002, después de que otro boricua (Matías Reyes), que ya estaba en prisión por delitos similares, confesó el ataque y su ADN coincidió con la evidencia de la escena del crimen.