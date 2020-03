Expanden los centros para hacerse la prueba del coronavirus en la Gran Manzan

Las autoridades de Salud, sin embargo, insisten que sólo se le hará a las personas con síntomas avanzados y ancianos

Las autoridades de Salud de la Gran Manzana, incluyendo la Corporación de Hospitales NYC Health + Hospitals, anunciaron este viernes una ampliación de los centros en los que se harán más pruebas del coronavirus en los cinco condados, pero continuaron insistiéndole a los neoyorquinos que sólo se harán por citas y no a cualquier personas. Estarán disponibles para aquellos que se tenga síntomas avanzados de la enfermedad, o sean parte de los grupos vulnerables como los ancianos o los que sufren de problemas respiratorios.

Entre los nuevos centros se encuentran 10 hospitales públicos que prestan servicios de emergencia, siete centros de salud comunitarios que forman parte del sistema ‘Gotham Health’ y cuatro sitios de pruebas a los que se puede acudir conduciendo un vehículo.

“Si vamos a frenar esta epidemia, necesitamos expandir las pruebas y hacerlas más rápidas para las personas con mayor riesgo de enfermedades graves”, dijo el alcalde Bill de Blasio, agregando que ahora “podemos ofrecer la atención que necesitan más neoyorquinos en el momento adecuado, ayudando a salvar vidas, una prueba a la vez”.

La Administración De Blasio indicó que la expansión de la capacidad para hacer pruebas del coronavirus, pero disponible solo con cita, ayudará a mantener a las personas que buscan hacerse esos exámenes fuera de las salas de emergencia y se garantizará que la prioridad de acceso a estas pruebas se le de a los neoyorquinos con síntomas de moderados a severos.

“Las personas con enfermedades leves, que no son mayores de 50 años o que no tienen afecciones de salud subyacentes, deben continuar en casa, practicar el distanciamiento social y consultar a su proveedor de atención médica si sus síntomas no disminuyen en 3-4 días”, indicó la Alcaldía.

El énfasis sobre la necesidad de que se cumplan una serie de requerimientos para poder hacer la prueba busca, según el Departamento de Salud de la Ciudad (DOHMH), evitar que se produzca un colapso del sistema de salud por la imposibilidad de atender a decenas de miles de personas a la vez en las salas de emergencia de los hospitales, y también para prevenir que los suministros médicos esenciales se agoten más rápido de lo previsto.

Los pacientes con citas recibirán una consulta rápida con un doctor de atención primaria para analizar su historial médico antes que su muestra sea recolectada para la prueba. Esto asegurará, según aseguró el DOHMH, que se proporcione el tratamiento médico adecuado en caso de que una prueba resulte positiva. Esa agencia indicó que las muestras recolectadas por los hospitales NYC Health +Hospitals serán enviadas al Laboratorio de BioReferencia para su análisis.

¡No importa el estatus migratorio!

En medio de la emergencia de salud que vive la ciudad de Nueva York, las autoridades municipal saben que muchos inmigrantes indocumentados que puedan estar siendo afectados por esta crisis no están buscando ayuda por miedo a su estatus migratorio, y por ello han redoblado el llamado para asegurarles que no importa la condición legal que tengan en este país, y que al igual que el resto de los neoyorquinos tienen derecho a recibir los servicios disponibles y la atención médica inmediata en caso de dar positivo con el COVID-19.

Lugares para hacerse la prueba:

Los 10 hospitales del sistema NYC Health + Hospitals son:

H+H/Bellevue.

H+H/Elmhurst.

H+H/Harlem.

H+H/Metropolitan.

H+H/Kings County.

H+H/Lincoln.

H+H/Woodhull.

H+H/Queens.

H+H/Coney Island (estará disponible la próxima semana).

H+H/Jacobi (estará disponible la próxima semana).

Los centros en los que se puede acudir con vehículos son:

H+H/Jacobi.

H+H/Coney Island

H+H/Jacobi y H+H/Kings County (estarán operatives la próximas semana).

¿Dónde hacerse la prueba?

Los neoyorquinos que tienen alta prioridad debido a su edad, condiciones y síntomas preexistentes, llame al 1-844-NYC-4NYC

Llame al 1-888-364-3065 para pedir una cita con un médico de la Ciudad. Los servicios en esta línea se dan las 24 horas del día.

Llame al 311 y pida ayuda sobre el coronavirus.

Mande un mensaje de texto con la palabra COVIDESP al 692-692 para recibir menajes de textos con la información más actualizada sobre el virus en nuestra área.

Con esta expansión de los centros de evaluación y prueba, el H + H prevé atender a 150 personas por día en cada uno de sus 10 centros y entre 50-75 personas por día en cada una de sus 7 clínicas del sistema ‘Gotham Health’, pero solo con cita previa.

Los cuatro sitios a los que se puede acudir con un vehículo podrán acomodar a 100 personas por día solo con cita previa en sus ubicaciones respectivas, además de la instalación móvil para conducir en el estado en Staten Island.

En Nueva Jersey: