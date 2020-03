Jenniffer González aclara quiénes recibirían en Puerto Rico el cheque federal de estímulo ante crisis por coronavirus

Algunos ciudadanos de Estados Unidos en Puerto Rico recibirán el beneficio, aunque todo dependerá del trámite que haga el Departamento de Hacienda en la isla

La comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González, explicó varias interrogantes que han surgido a raíz de la intención del presidente Donald Trump de ayudar a los ciudadanos económicamente ante la amenaza que representa la pandemia del coronavirus a la economía.

“Logramos la inclusión de Puerto Rico en el proyecto S. 3548 que incluye un pago directo de $1,200 a cada contribuyente. Dado a que la medida apenas fue presentada en el Senado y aún falta la aprobación de ambas cámaras y la firma del presidente, las guías para el desembolso no están listas. El 6 de abril y el 18 de mayo son las fechas preliminares del Tesoro para los envíos. Los mantendremos informados según surjan más detalles del proceso de desembolso”, explicó la congresista en declaraciones escritas.

Trump buscó alternativas para aliviar el impacto económico en los trabajadores mientras se toman medidas drásticas para enfrentar el COVID-19. Para lo que propuso inicialmente un crédito a los cheques de los trabajadores, pero luego de análisis se determinó que esto llegaría tarde y tal vez no se vea un impacto mayor.

Se determinó enviar directamente un cheque a los ciudadanos, esto sí llegaría más rápido a las personas. El Departamento del Tesoro trabajó una propuesta que fue enviada al Senado federal para que lo convirtiera en un proyecto de ley.

Anoche, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, radicó el S. 3548, the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act of 2020. Este proyecto de ley representa el tercer paquete legislativo COVID-19 y está destinado a ayudar a mitigar las consecuencias económicas planteadas por la pandemia e incluye los cheques a individuos.

Durante la confección de la ley, la comisionada residente, Jenniffer González Colón, envió una misiva al liderato de Mayoría y Minoría de la Cámara de Representantes y del Senado para abogar que este cheque llegue a Puerto Rico al igual que a los demás territorios. Además, solicitó la inclusión de medidas de desarrollo económico para la isla como lo son el Child Tax Credit (CTC), la inclusión de la isla en el Crédito por Ingreso Devengado (EITC), fondos adicionales para PAN, la extensión de fondos para el programa Medicaid, incentivos para zonas de desventaja económica (distress zones), abogó por la producción de suministros farmacéuticos y médicos en Puerto Rico así como asistencia a organizaciones sin fines de lucro.

También se estuvo en conversaciones con el Departamento del Tesoro para asegurar que la propuesta incluyera a Puerto Rico, aunque el sistema de arbitrios de la isla es separado del federal.

Detalles del estímulo

Según el proyecto aprobado anoche, a nivel nacional, los individuos son elegibles para cheques de hasta $1,200 y las parejas casadas que presentan una declaración conjunta son elegibles para cheques de hasta $2,400, con un adicional de $ 500 por cada hijo.

Las personas con ingresos en el 2018 de hasta $75,000 y las parejas que rinden plantillas juntas con ingresos de hasta $150,000 podrán gozar de este incentivo y las personas con ingresos de 2018 superiores a $ 99,000 y los declarantes conjuntos con ingresos de 2018 superiores a $ 198,000 no son elegibles.

¿Cómo se aplican las disposiciones individuales (reembolso) a Puerto Rico?

El programa para la nación en general es un reembolso para los contribuyentes federales de bajos y medianos ingresos, o sea, no es un cheque para todos los ciudadanos sin distinción alguna. Puerto Rico está incluido, en una subsección para los territorios

Debido a que la mayoría de los puertorriqueños no rinden contribución sobre ingresos federales (no rinden planilla federal de Income Tax), el monto total para Puerto Rico se basará en una estimación de cuánto sería su contribución sobre ingresos federales (Federal Income Tax) si fuera un estado o uno de los territorios que usan el mismo código contributivo bajo el IRS (llamado “mirror tax) y sería canalizado a través del Departamento de Hacienda de Puerto Rico.

Hasta que no se aprueba la ley, y el Departamento del Tesoro publique guías y el Departamento de Hacienda no presente el plan de trabajo para solicitar los cheques, no está definido quienes recibirán estos cheques en Puerto Rico al tener un sistema contributivo distinto al federal.

Según el proyecto, la participación de Puerto Rico está condicionada a que el Departamento de Hacienda de Puerto Rico presente un plan de desembolso rápido.

El proyecto, tal cual presentado, en Puerto Rico deberían cualificar los contribuyentes y los pensionados, incluyendo veteranos, aunque estén libres de contribución; todo ello sujeto al plan que se acuerde.

Anoche se radicó el proyecto S 3548, ahora se espera que se discuta en el Senado y de ser aprobado pase a la Cámara de Representantes para su discusión y posible aprobación y luego que el presidente convierta en ley.

Este proyecto puede sufrir varias enmiendas tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes por lo que esta propuesta inicial pudiera sufrir varios cambios. Luego pasaría a la firma del presidente para su conversión en ley.

Para el desembolso de los fondos, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos deberá publicar unas guías en el registro federal.

Le corresponde al Departamento de Hacienda establecer un plan de trabajo, basado en esas guías para saber finalmente cuántas personas lo recibirían en Puerto Rico y los requisitos para cualificar.