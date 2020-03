Jesús Candel, el doctor héroe que insulta contra el coronavirus: “A este virus se lo mata con la solidaridad”

'Despierta América' entrevistó en exclusiva al médico español

El doctor Jesús Candel, conocido como ‘Spiriman’ el médico español que desde las redes sociales, con fuerza y hasta con insultos, consiguió que los jóvenes de Granada, España, no fueran a las emergencias a hacerse pruebas de coronavirus por nada, estuvo hoy en ‘Despierta América’.

Sí, en exclusiva el show matutino de Univision consiguió entrevistar a un hombre que, para muchos, es el médico héroe, pues con su particular forma de hablar, o de regañar, ha conseguido lo que pocos: que la población entienda la gravedad de ese virus que tiene paralizado al mundo.

“Estamos viviendo, en especial en Madrid donde comenzó el primer foco de contagio, una situación de caos absoluto, ahora mismo se está cerrando uno de los grandes hospitales porque no hay cama, y se está decidiendo no ponerle respiradores a personas que no debieron haber muerto por este virus de pacotilla, como le llamo”, comienza contestándole a Karla Martínez.

“Es muy contagioso y si no se hace las cosas bien la situación es de alarma. Aquí nos llamaron a la tranquilidad, a no alarmar a la gente, nos engañó el gobierno a la comunidad científicas de este país”, siguió.

El doctor Juan Rivera también habló con él, y le preguntó por ese famoso video en donde enojadísimo le exigió a los jóvenes que no concurran a emergencias a hacerse el test de coronavirus solo por ponerlo en redes sociales.

“Ese video ha tenido millones y millones de visitas en todo el mundo, y (luego de que se hiciera viral) en mi ciudad no había nadie, no había gente joven acudiendo a urgencia… A veces a los jóvenes hay que hablarles de esa manera, porque yo lo estaba viviendo y habeis visto el video, hablé de forma obscena, los insulté porque creo que estaba faltándoles el respeto a una situación muy seria, porque este virus se mata con la solidaridad”, concluyó.

Aunque muchos quedaron con ganas de más y se sintió muy abrupto el corte de la entrevista a alguien tan buscado y tan escuchado, algo que e incluso en las redes sociales varios seguidores de ‘Despierta América’ lo manifestaron, al doctor Spiriman, fue claro y volvió a repetir que esto es grave y debemos tomar cartas en el asunto ya.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA: