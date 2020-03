CORONAVIRUS : cientos de trabajadores despedidos en aeropuertos del área

Una coalición de líderes de Nueva York y Nueva Jersey plantean que sean incluidos en el rescate que el Congreso proyecta dar a las aerolíneas

NUEVA YORK.- Más de 2,500 trabajadores de los tres aeropuertos más grandes del área metropolitana han sido despedidos debido a las reducciones de vuelos causadas por la pandemia de COVID-19. Este domingo una amplia coalición de funcionarios elegidos de Nueva York y Nueva Jersey, junto a líderes sindicales, se mostraron indignados por la medida.

Entre los despedidos hay personal de limpieza de cabinas de aviones, maleteros, asistentes de sillas de ruedas y manipuladores de equipaje de los aeropuertos John F. Kennedy, LaGuardia y el aeropuerto Liberty de Newark, Nueva Jersey, los que juntos conforman el considerado, el sistema aeroportuario más activo del país.

En una rueda de prensa, los defensores de los trabajadores y funcionarios electos denunciaron que mientras los trabajadores están siendo despedidos, las aerolíneas presionan por un rescate de los contribuyentes de casi $ 60 mil millones.

De acuerdo a la coalición, la solicitud de rescate de las aerolíneas se hizo con la garantía de que “preservarían y protegerían” los trabajos, pero miles de trabajadores contratados en el aeropuerto se enfrentan a despidos y se esperan muchos más.

“Si están rescatando a las aerolíneas, tienen que rescatar a los trabajadores. ¿Cómo me las arreglaré? De eso, todavía no estoy seguro. Literalmente, nadie está contratando. No hay nada que puedas hacer excepto esperar y rezar para que algo mejore”, dijo Luerica Fiffee, una empleada de servicios a pasajeros en el aeropuerto John F. Kennedy, que fue despedida el jueves.

Aerolíneas se comprometieron en preservar trabajos

Los funcionarios electos exigen que el Congreso priorice la salud y la seguridad económica de los trabajadores contratados por los aeropuertos en cualquier legislación de rescate de la industria aérea.

En su oportunidad, Airlines for America, el grupo de cabildeo de la industria de las aerolíneas, financiado por United, American, Delta y Southwest Airlines, dijo que quieren “asegurar la asistencia financiera del Gobierno federal para proteger y preservar los 750,000 empleos de hombres y mujeres que trabajan directamente empleados por las aerolíneas, así como los 10 millones de empleos respaldados por la industria de las aerolíneas”, sin embargo, están dejando de lado al 30 % de la fuerza laboral que hace posible el transporte aéreo mundial: los trabajadores contratados por los aeropuertos.

Kyle Bragg, presidente del sindicato 32BJ SEIU, dijo que la solicitud de $ 60 mil millones para el rescate de las aerolíneas al Congreso y al presidente muestra que la industria de las aerolíneas nuevamente se está cuidando a sí misma a expensas de los trabajadores que hacen el trabajo en los aeropuertos.

“No podemos simplemente hacer el mismo viejo truco de abrir el grifo de rescate para recompensar a las ricas corporaciones aéreas y dejar a los trabajadores más vulnerables sin protección”, dijo Bragg. “Estos trabajadores ganan menos y aún se arriesgan más. Muchos carecen de atención médica para cuidarse incluso ante esta pandemia”.

El sindicato hizo notar que en la legislación que firmó el presidente Trump, las subvenciones otorgadas por enfermedad a los trabajadores no se aplican a esta fuerza laboral porque son empleados de empresas con 500 o más empleados, y esas empresas están exentas. Los trabajadores del aeropuerto contratados están pidiendo al Congreso que apoye los días de enfermedad pagados, la atención médica asequible y las protecciones esenciales de despido para decenas de miles de trabajadores del aeropuerto que mantienen los aeropuertos funcionando todos los días.

El contralor de la ciudad de Nueva York, Scott Stringer, dijo que estos trabajadores no deberían ser penalizados por esta crisis económica y de salud pública.

“Realizan algunos de los trabajos más difíciles en el aeropuerto y reciben los salarios más bajos y, a menudo, no tienen acceso a servicios de salud asequibles o tiempo libre remunerado. Exigimos todas las aerolíneas que reciba asistencia federal, garanticen que los trabajadores también sean rescatados”, exigió Stringer.

El presidente del Concejo de la Ciudad de Nueva York, Corey Johnson, comentó que estos trabajadores realizan un servicio crucial en los aeropuertos por bajos salarios y sin ningún beneficio.

“He estado con ellos antes en su lucha por mejores salarios, y ahora estoy con ellos mientras están siendo expulsados ​​en esta devastadora crisis de salud pública. No hay rescate para las aerolíneas al menos que incluyan protecciones para los trabajadores”, dijo Johnson.

“Ante esta pandemia, deberíamos compartir sacrificios, no cortar el terreno a los neoyorquinos trabajadores”, dijo el concejal Francisco Moya. “Estas aerolíneas toman el trabajo de los miembros de nuestras comunidades, que compensan de mala gana, luego insisten en que son los únicos afectados por esta pandemia”.

“Estos despidos serán otro golpe en una pandemia que está devastando nuestras comunidades. Seamos sinceros, las aerolíneas, aunque no causaron la pandemia, al optar por despidos de esta manera, están acumulando miseria en nosotros y en los miembros de nuestra comunidad”, dijo el alcalde de Newark, Ras Baraka.

Más de 50 funcionarios electos del estado y la ciudad de Nueva York firmaron una carta de apoyo para los trabajadores contratados de los aeropuertos.

Se espera que los despidos aumenten por el resto del mes. El jueves, al menos 600 trabajadores contratados recibieron avisos de despido en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia.

Sistema de contratación perjudicial

La coalición documentó que, a lo largo de los años, las aerolíneas han perfeccionado un sistema de contratación de baja oferta para aumentar sus ganancias y exprimir cada centavo de los trabajadores, contribuyentes y pasajeros en forma de nuevas tarifas exentas de impuestos. Las aerolíneas aumentaron los empleos subcontratados del 19% en 2001 al 30% en 2018, lo que resultó en que a algunos trabajadores subcontratados se les paga menos por hacer el mismo trabajo. Para quienes manejan equipaje, las aerolíneas eliminaron o subcontrataron más del 96% de los empleos y redujeron los salarios a la mitad, de $ 27.18 en 2002 a $ 12.79.