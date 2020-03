Censo 2020: Cuidado con los fraudes

Ante cualquier duda o inquietud, visita o llama directamente a la Oficina del Censo

Andrea Sánchez, una residente de Simi Valley, California, recibió de su novio un mensaje por WhatsApp, que alentaba a quienes lo recibían a participar en el Censo si querían recibir su cheque del paquete de estímulo del Gobierno, que fue aprobado este miércoles.

El mensaje indicaba:

“Ve a http://2020census.gov y completa el formulario del Censo para que puedas recibir tu cheque del (paquete) de estímulo. Es así como sabrán adónde enviar los cheques. Envía esto a todos los que conoces. Si no lo completas, no recibirás el cheque en el correo”.

Si bien el enlace pareciera ser correcto, la Oficina del Censo informó que ellos no eran la fuente de dichos mensajes de WhatsApp y urgieron a la población a reportar de inmediato este tipo de casos, llamando al 844-330-2020, o enviando un correo con la información a scam@census.gov. También indicó que quienes reciben rumores o información confusa sobre el conteo, pueden reportarlo enviando su correo a: rumors@census.gov

Estamos atravesando tiempos históricos y sin precedentes. Y en medio de la confusión del momento, siempre existen aquellos que buscan sacar provecho de la situación. Es por ello que es especialmente importante en este momento informarse y estar alertas de fraudes y estafadores.

¿Tendrán mi dirección?

Sánchez indicó que se había mudado recientemente y no estaba segura si la Oficina del Censo tendría su nuevo domicilio. Eso fue lo que la llevó a responder al mensaje de WhatsApp.

“No tenía la invitación que envió el Censo que tiene el código de 12 dígitos”, explicó. Pero al entrar a la página, las instrucciones le indicaron cómo responder.

La Oficina del Censo recalcó la importancia de que ante cualquier duda o inquietud, las personas visiten directamente el sitio en español: https://2020census.gov/es.html, o llamen a la línea en español 844-468-2020, disponible entre las 4:00 a.m. a las 11:00 p.m.

Lo que debes saber

La Oficina del Censo remarcó que la agencia no envía correos electrónicos pidiendo la participación en el conteo.

La agencia tampoco pide el número de Seguro Social de las personas, ni de cuenta de banco o de tarjeta de crédito.

Ningún trabajador del Censo está asociado con un partido político en particular.

La Oficina del Censo tampoco pide dinero ni donaciones.

Aquellos que no respondan ya sea por internet, teléfono o correo, recibirán la visita de enumeradores de la Oficina del Censo que los ayudarán a responder el cuestionario.Para verificar que se trata de trabajadores de la Oficina del Censo, las personas deben pedir que el enumerador les muestre su idenficación válida, con fotografía, sello de agua del Departamento de Comercio y fecha de expiración.

Los enumeradores también tienen laptops y teléfonos con el logo oficial del Censo.

Contado y tenido en cuenta

Este mes, los hogares estadounidenses recibieron por correo la invitación para participar en el Censo 2020. A la invitación, le seguirá el cuestionario. Pero no es necesario esperar a que llegue este segundo correo. Es posible responder de inmediato al cuestionario, tanto por internet, como por teléfono, un proceso que sólo lleva alrededor de 10 minutos. La información recabada tiene sólo fines estadísticos y es completamente confidencial. Si no te cuentan, no te tendrán en cuenta por los próximos 10 años.

Participar en el Censo y ser contados nos beneficia a todos.

Para más información, visita https://2020census.gov/es.html o llama a la línea en español 844-468-2020.