¿Cuándo es bueno leerle cuentos a los bebés?

Aunque tu hijo no ponga atención, existen formas de fomentarle el hábito de la lectura a pronta edad

La lectura es una de las actividades más importantes en el desarrollo intelectual de los pequeños, por eso es importante saber cuándo es el mejor momento para que un bebé comience a escuchar cuentos.

Los padres procuran toda clase de juegos con sus hijos desde el primer día que llegan a casa, primero juegan con manos o pies, luego con pequeños peluches o sonajas pero hasta el último están los libros para cuando ellos comienzan a hablar.

Según especialistas, el momento adecuado para comenzar la lectura a los bebés es a partir del sexto mes de vida con la intención de que pueda acostumbrarse a escuchar y estimularse a hablar.

Es responsabilidad de los padres, junto con los maestros, que los niños desde su infancia se familiaricen con los libros para que con el tiempo adopten un gusto especial por la lectura.

Cierto que los bebés no van a poner mucha atención a la lectura en las primeras ocasiones, no obstante no se debería de desistir en la intención ya que con el tiempo el niño se acostumbrará al momento y estará listo cuando haya desarrollado su vocabulario.

Empieza por libros ideales para los bebés hechos con materiales apropiados. Hay de tela rellenos de gomaespuma, los de cartón, los de plástico que flotan en el agua, los libros de sonidos y otros con texturas diversas.