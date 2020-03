Mapa interactivo sigue el avance del coronavirus

Profesor de geografía de CSUN documenta los casos por barrios, condados y ofrece el contexto de la información

¿Cuántos casos de COVID-19 hay en mi barrio y en mi comunidad? ¿Qué estados tienen no sólo el mayor o menor número de personas infectadas, sino también el mayor o menor índice de contagio?

Esas mismas preguntas se hizo el profesor de geografía de la Universidad Estatal de California, Northridge (CSUN) Steven Graves, lo que lo llevó a crear un mapa interactivo que documenta los casos barrio a barrio, condado a condado. El mapa no sólo ofrece las cifras actualizadas, sino que pone a dichas cifras en contexto.

“Como muchas personas, miraba los mapas de la internet, de los medios y no me gustaban”, explicó el doctor Steve Graves, en entrevista con La Opinión. “Los mapas indicaban cuánta gente había contraído el virus, pero no ofrecían el contexto y la proporción en relación a la población”.

Graves explicó que, por ejemplo, grandes estados como California mostraban mayores cifras de personas contagiadas con el coronavirus que otros estados más pequeños, pero que al comparar la cantidad de habitantes de cada uno, quizás los estados más pequeños tenían mayor índice de contagios, a pesar de que sus cifras eran menores.

“Cuando miraba los mapas existentes, California tenía un gran círculo rojo en todo el estado. Pero eso no me indicaba nada. Tenemos más de 10 millones de personas en el condado de Los Ángeles, mientras que en el condado de Alpine, hay aproximadamente 1,200 personas. El círculo rojo no me dice cuántos casos específicos de COVID-19 hay en el condado de Sonoma, en el condado de Los Ángeles, o en Chico”, indicó.

“Quinientos casos confirmados en un condado de 10 millones de personas se traduce en alrededor de cinco personas cada 100,000, lo cual no es grandioso, pero es mejor que un condado que tiene menos de 100,000 personas, con 12 casos confirmados”, agregó.

La importancia del contexto

Para ilustrar la importancia de dar el contexto de las cifras y no sólo los números, Graves explicó que, por ejemplo, en barrios adinerados como Brentwood, Los Angeles, California, se podían ver más casos que en barrios como Pacoima o el Sur de Los Ángeles, pero que esto podía deberse a distintas razones.

“Quizás se debe a que las personas adineradas tienen más acceso a las pruebas del coronavirus y por eso hay más casos reportados. Quizás en los barrios más adinerados, hay más residentes que viajaron a Europa”, ilustró.

“Una cosa es reportar los números, pero si estos no están en contexto, en realidad no significan nada”, agregó.

Los mapas creados por Graves y sus estudiantes de CSUN están basados en información de la Universidad Johns Hopkins, “la mejor información que existe en el país”, así como información de los diferentes departamentos locales y estatales de salud.

“Lugares que tienen alta densidad de población, mucho turismo y aeropuertos internacionales, como Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, van a tener mayores índices del virus. Pero hay otros sitios que tienen muchos más casos de lo que uno esperaría, considerando sus características. Creo que eso es importante de notar”.

A la hora de cierre de edición, EEUU registraba más casos confirmados de COVID-19 que China e Italia, convirtiéndolo en el país con el mayor brote de coronavirus del mundo.

