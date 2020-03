Morrison Palma, sub 20 del América, dispuesto a donar su sueldo para ayudar ante el coronavirus

Morrison Palma es el primer futbolista mexicano que ha hablado sobre renunciar a su sueldo para encontrar una solución al coronavirus

En las últimas semanas, el coronavirus COVID-19 ha llegado a más países y contagiado a miles de personas alrededor del mundo. Con esta creciente cantidad de casos, algunos futbolistas han decidido hacer donaciones de dinero e incluso sus sueldos completos, con el fin de contribuir a buscar una posible cura contra el virus. En México, un canterano del América es el primer futbolista en declarar que estaría dispuesto a donar su sueldo para combatir el coronavirus.

En entrevista para W Radio, Morrison Palma, uno de los jugadores más destacados del equipo sub 20 de las Águilas dio a conocer su postura al respecto: “Claro que lo haríamos (donar su salario todo el equipo sub 20). Sería una gran iniciativa, más que nada por todo lo que está pasando el país y el mundo, lo haríamos sin problema. Como jugador de la Sub 20 no me afectaría porque no estamos yendo a entrenar al club, no utilizo el transporte, si deciden dar el parón (de sueldos) como en otras ligas, te mantienes con el dinero que vas ahorrando”.

Este canterano del Club América quiere ayudar de esta forma ante la crisis del #COVIDー19mx 👏. Exclusiva de @elCesarCuervo#LaVozDelFutbol ⚽️https://t.co/YmU9woc633 — W Deportes (@deportesWRADIO) March 26, 2020

Morrison Palma es uno de los jugadores más interesantes del América sub 20. Nació el 12 de febrero del 2000 y a lo largo de su trayectoria en las inferiores de Coapa, ha mostrado una gran técnica individual y ser uno de los goleadores más prometedores del equipo.