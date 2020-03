Paulo Dybala narró el calvario que pasó por el coronavirus: “Me faltaba el aire, me dolían los músculos”

El jugador de la Juventus dijo encontrarse mejor ahora

El futbolista Paulo Dybala, quien el sábado pasado dio positivo en la prueba del coronavirus, ofreció una video entrevista para Juventus TV, donde describió lo difícil que fue afrontar la enfermedad durante los primeros días, ya que a diferencia de otros deportistas que han declarado que no presentaron síntomas, el argentino sí los sufrió.

“Sentía que me faltaba aire, no podía hacer nada, después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos. Ahora estoy mejor y mi novia también”, mencionó, haciendo referencia a que su pareja, Oriana Sabatini, también se contagió.

"Ahora puedo moverme, caminar e intentar entrenar. Hace unos días, cuando lo intenté, me sentí un poco pesado, me dolían los músculos, estaba sin aliento y después de 5 minutos estaba cansado. Ahora estoy mejor y mi novia Oriana también."

Afortunadamente, el futbolista ya está superando la etapa complicada: “Estoy mucho mejor, tras los primeros síntomas fuertes de hace unos días, ahora estoy mucho mejor. Estoy tratando de entrenar, antes no podía hacer nada“, agregó.

Dybala, quien vive en Turín, reveló que su novia y él eran portadores del virus mediante redes sociales, lo hizo con una publicación que colgó hace seis días en su cuenta oficial de Twitter.