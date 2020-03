Viudo de mujer que falleció por coronavirus en Puerto Rico asegura que no le han hecho la prueba

José Mercado González dijo que sus hijos tampoco han sido sometidos a la prueba para detectar COVID-19

PUERTO RICO – El agente José Mercado González, esposo de la mujer que murió a causa de coronavirus en Aguadilla, desmintió que él o sus hijos se hayan sometido a la prueba para detectar COVID-19, como indicó el Negociado de la Policía de Puerto Rico.

“Es totalmente falso que yo tengo coronavirus, porque a mí no me han hecho la prueba”, confirmó Mercado González a El Nuevo Día.

Hoy el representante del Distrito 18, José “Che” Pérez, indicó en un comunicado de prensa que el oficial de la Policía había arrojado positivo a la prueba de coronavirus y que le estarían realizando los exámenes a los agentes adscritos al cuartel de Rincón, donde labora Mercado González.

Asimismo, el portavoz de la Policía, Axel Valencia, le aseguró a El Nuevo Día que al agente se le habían realizado las pruebas.

“Aun estamos en espera de los resultados”, afirmó Valencia.

“Si le dijeron por parte del comisionado que me habían hecho la prueba, pues que Henry Escalera sepa que José Mercado González está en su casa y no le han hecho ninguna prueba al día de hoy”, reafirmó.

Sobre las causas de muerte de su esposa, Mercado González dijo que se enteró por teléfono cuando recibió una llamada de las autoridades del gobierno, sin embargo no tiene ningún documento que lo certifique.

“Yo estoy en el aire. Tengo que asumir que murió de coronavirus, porque a mí no me han entregado ningún informe, ni certificación de los resultados de la prueba que le hicieron a ella, que fueron antes de morir. Tampoco me han entregado su cuerpo y mucho menos el resultado de la autopsia”, indicó.

En la comunicación escrita que envió esta mañana el representante José “Ché” Pérez informaba sobre la muerte de maestra de la Rincón Christian Academy a consecuencia del coronavirus, por lo que el exigía al Departamento de Salud a que le realicen las pruebas a los estudiantes que estuvieron en contacto con ella.

“Al recibir la triste noticia que la muerte de una maestra del municipio de Rincón fue a consecuencia del COVID-19, estamos solicitándole al Departamento de Salud y a las autoridades correspondientes que de manera apremiante, se movilicen al plantel a realizar labores de desinfección. Del mismo modo, es meritorio que se le realicen las pruebas a todos los estudiantes y personal del Colegio que estuvieron en contacto con la maestra”, manifestó Pérez.

Se informó que el último día que la maestra laboró fue el pasado viernes, 13 de marzo de 2020.