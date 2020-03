Así celebró Barron Trump su cumpleaños en medio del encierro por coronavirus

La emergencia nacional por COVID-19 ha afectado a prácticamente todo el país

La política de distanciamiento social por la emergencia de coronavirus aplica en todo Estados Unidos, incluida la Casa Blanca, donde residen el presidente Donald Trump y su familia.

Las medidas restrictivas para intentar reducir los contagios comenzaron a mediados de marzo, a pocos días del cumpleaños Barron, hijo menor del presidente.

“Bueno, Barron no es tan infeliz, está bien. No es tan infeliz”, dijo el mandatario en una entrevista en Fox News el lunes. “Le dijeron: ‘No puedes ir a la escuela’, aunque no diría que se sentó y se quejó de eso”.

El adolescente cumplió 14 años el 20 de marzo. Pasó ese día en soledad, sin amigos ni una gran fiesta. “En silencio”, afirma CNN, que cita una fuente de la Residencia Oficial.

Agrega que la vida en la Casa Blanca parece haberse “detenido”, ya que no hay floristas arreglando los floreros el gran número de floreros.

“Ningún calígrafo está escribiendo minuciosamente invitaciones y menúes”, acota el reporte. “No hay equipos de cocineros y pasteleros para preparar comidas y degustaciones en la enorme cocina”.

La oficina de la primera dama Melania Trump también luce vacía, sin asistentes, indica el reporte.