Cómo combatir la soledad cuando vives solo

Estar solo es bueno, sentirse así requiere de un esfuerzo para no padecerlo

Hace unos meses, la revista Architectural Digest, por medio de su sección Clever, mostró algunos casos de jóvenes que se independizaron y que posteriormente tuvieron que afrontar los dilemas de la soledad.

Actualmente, con el aislamiento social que se vive en varias ciudades de Estados Unidos por la pandemia del coronavirus, en La Opinión quisimos retomar algunos de los consejos más relevantes para estos momentos tan complicados de confinamiento, donde estamos seguros que muchos lo están afrontando viviendo solos.

En una encuesta realizada por Cigna en 2018, casi la mitad del país se siente solo, y las generaciones más jóvenes, la generación millennial y Z son las que se sienten más solitarias. Redes sociales, interacciones saturadas en la pantalla y la falta de equilibrio entre la vida laboral y personal son, paradógicamente, las fuentes responsables comunes de este sentimiento.

Una forma para sentir tu casa como un verdadero y acogedor hogar que te permita estar tranquilo en tu espacio, sin la terrible sensación de soledad, es diseñarlo con objetos que te hagan feliz en cada rincón de tus habitaciones. Si desde el primer momento en el que decides vivir solo, adaptas el lugar con muebles y artículos a tu gusto y estilo, es más fácil que puedas sobrellevar estos tiempos, porque te sentirás cómodo.

Cuando las personas deciden dar este paso, es por una enorme sensación de libertad, en el que tú te conviertes en el único individuo a considerar para decidir qué hacer, cuándo y con quién. En ese mismo tenor, muchos adquieren la costumbre de rechazar salidas por más horas de sueño o tiempo para ellos mismos, sin embargo, lo que en un momento es algo benéfico para ti, en otros, se convierten en convivencias invaluables perdidas sin saber cómo retomar el paso. Lo mejor que puedes incorporar dentro de tu vida cotidiana, es la de programar bien tus salidas con amigos y familiares, para no perder el contacto y tener a quién recurrir cuando la soledad se haga presente.

La Dr. Kelly Campbell, profesora de psicología en la Universidad Estatal de California, en San Bernardino, recomendó para Architectural Digest, centrarse en los aspectos positivos de estar solo, como encontrar tiempo para el cuidado personal, la reflexión y los pasatiempos. Prioriza las relaciones en persona y aconseja un uso “activo” de las redes sociales para mantenerse en contacto con amigos.

“Para algunas personas puede ser una solución rápida, y para otras, puede ser un rasgo de por vida”, asegura ella. “La soledad puede ir y venir dependiendo de lo que esté sucediendo en la vida de una persona, pero si la soledad persiste durante años, entonces se necesita un enfoque a largo plazo”.

Aunque las redes sociales nos conectan con otras personas, sean amigos o familiares, con los cuales mantener una conexión, procura no utilizarlas en exceso y sobre todo evitar las comparaciones con la vida social de otros de tus conocidos. Te recomendamos efectuar salidas frecuentes o planear situaciones en conjunto que te motiven en el día a día por llegar a esa meta en común.

La idea de tener una mascota puede ser benéfica para muchas personas, aunque para otras la responsabilidad de su cuidado puede generarle estrés y no cumplir con el objetivo de satisfacción de compañía. Eso depende de cada individuo, por lo que debes estar consciente que puede no ser una solución tan buena para ti como parece, porque desde el momento en el que optas por un animal, no hay vuelta atrás de tu compromiso.

La especialista señala que si la soledad se prolonga o se convierte en depresión, es una buena idea buscar terapia.

