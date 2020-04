El noble gesto de Alex Fernández, hijo del “Potrillo”, con los desprotegidos por coronavirus

View this post on Instagram

Durante esta contingencia por el #coronavirus Covid-19, hay muchas personas que atraviesan una situación difícil en su economía familiar. Pero los mexicanos siempre hemos sido la muestra de que estando juntos, podemos contra lo que sea, y es por ello que hoy quiero iniciar este reto para demostrar que #UnidosSalimosDeEsta otorgando a 50 familias una despensa completa. Ustedes también pueden aportar su granito de arena con lo que sea: enseñando a otros, ofreciendo tus servicios, apoyando con alimentos, ¡el chiste es sumarnos y hacer comunidad! ¿Te atreves a entrarle? Yo nomino a: @alexoficial @meraguin @omarchaparro @alexvalladares @barro_oficial