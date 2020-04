Se va a lo grande: Miguel Herrera quiere ser el ‘Alex Ferguson mexicano’ e igualar al Tuca Ferreti

El 'Piojo' quiere ser el técnico más ganador en la historia del América

Nadie niega la calidad de Miguel Herrera como técnico, pues el estratega de las Águilas del América ha ido ganándose poco a poco un nombre en el futbol mexicano, y su crecimiento lo ha reflejado con títulos.

En una entrevista para Grupo Imagen, el timonel del conjunto de Coapa reconoció que su idea es permanecer en la institución, y siempre ha dejado claro que no saldrá a menos que sea para ir a la Selección Mexicana o a un proyecto interesante en el viejo continente.

Si eso no ocurre, tiene claro su objetivo: ser un histórico de los banquillos en México como lo es Ricardo Ferretti.

“Si me dicen: ‘Te vas a quedar 10 años en el América’, me recontrailusiona y estoy feliz y contento. Tengo la idea y me siento preparado para poder dirigir en otros lados , en donde se me invite. Pero si hoy me dicen que voy a ser como el Tuca Ferretti en los Tigres, pero yo con el América diría: ‘¿Dónde firmo?’”, señaló el “Piojo” quien también ha declarado que quiere ser el Alex Ferguson mexicano.

Aquí la tercera parte de la entrevista con @MiguelHerreraDT.

En esta entrega, el Piojo nos habla de su futuro y el de Viñas en el @ClubAmerica. Además, no pierde la esperanza de dirigir en Europa.

Hoy aquí con @gmartinezgomez7 y @sfuentes8 pic.twitter.com/R5MxANZcyQ — Adrenalina (@adrenalina) April 3, 2020

Herrera tiene dos títulos de Liga MX con América y uno más de Copa MX, además de que ya dirigió dos finales más de liga que perdió ante León y Monterrey.