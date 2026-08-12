Messi rompe el silencio tras la muerte de su padre y pone en duda su continuidad en el fútbol

Este miércoles, por primera vez tras la muerte de su padre el pasado sábado, Lionel Messi habló y puso en duda su continuidad en el fútbol. A través de un escrito catártico en redes sociales, la estrella del Inter Miami asomó que no ve el fútbol igual sin padre.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, escribió Messi en una carrete de Instagram junto a una foto con su padre Jorge.

“Estuviste al lado mío desde el principio; faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, cuestionó.

La declaración de Messi que pone en duda la continuidad de su carrera y deja abierto el panorama a la especulación de un retiro se da mientras está en Argentina, Rosario, junto a su familia.

Jorge Messi murió a los 68 años después de una enfermedad prolongada y mientras estaba internado en Rosario. De momento, la familia del astro argentino no ha revelado exactamente su padecimiento.

Messi jugó el Mundial por y para su padre

En la desgarradora carta, Messi confesó que una de las últimas peticiones de su padre fue que jugara el Mundial 2026. ‘La Pulga’ le había prometido a Jorge llevar a la selección hasta la final, como finalmente ocurrió.

Aunque el propósito de su promesa trascendía lo deportivo. Messi prometió llevar a Argentina a la final para intentar que su padre estuviese en el MetLife Stadium de Nueva Jersey aquella tarde del domingo 19 de julio. No ocurrió. No pudo ser. Por primera vez en la carrera de su hijo, Jorge Messi no estuvo en un torneo.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, confesó.

“Cada vez que terminaba un partido, esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar”, añadió.

Messi no ocultó que su mayor deseo durante mucho tiempo y en los últimos días previo a la final, era obtener la cuarta estrella para Argentina como regalo para su padre.

No obstante, reconoció una realidad que su talento parecía mostrar distante y ajena: el físico a sus 39 años ya no le respondía igual. Por primera vez, la magia se vio desbordada por el lógico paso del tiempo.

“Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude; las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, reconoció.

La estrella del Inter Miami también reveló en su liberador escrito que el estado de salud de su padre estaba tan comprometido que nunca pudo saber los detalles de la derrota ante España. Don Jorge se fue creyendo que su hijo cayó en penales ante La Furia Roja.

“Cuando llegué, creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabes cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo”, señaló Messi.

Messi no solo se quedó esperando el acostumbrado mensaje de su padre después de un partido, sino que no pudo hablar sobre las experiencias y el desenlace de esa Copa del Mundo. La enfermedad se llevó a su padre antes.

“Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabes. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos”, manifestó.

La enfermedad del padre de Messi se conoció durante el Mundial 2026, luego de que el ocho veces Balón de Oro estallara en llanto tras una de las remontadas épicas de Argentina en un partido.

Posteriormente, el argentino explicó en zona mixta que había estado viviendo momentos difíciles en lo personal. A los días, una presentadora en Argentina anunció de forma errónea la muerte del padre del exjugador del FC Barcelona.

El escándalo mediático y la información falsa obligaron a la familia Messi a publicar un comunicado aclarando la situación de Jorge Messi.



Sigue leyendo:

· Lionel Messi aterriza en Argentina para despedir a Jorge su fallecido padre

· Lionel Messi despidió a su padre Jorge en un reservado sepelio en Rosario

· De Paul se vistió de Messi como homenaje por la muerte de su padre y dedicó el gol en la derrota de Inter Miami