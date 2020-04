Enfermera desde cama de hospital en Tennessee: coronavirus es “peor que un balazo”

“Duele y duele como el Diablo", expresa Shareka Williams en un video que compartió en Facebook

Una enfermera que recibe tratamiento en Tennessee contra el coronavirus expresó en un video por Facebook que la enfermedad es “peor que un balazo”.

Shareka Williams, quien labora en Gallatin Center for Rehabilitation & Healing, se grabó desde su cama de tratamiento este lunes para insistir que el virus no es una broma.

“Yo nunca he sentido un balazo, pero esto es probablemente peor que un disparo”, se le escucha decir en la grabación que reseñan medios nacionales. “Duele y duele como el Diablo. Algunas veces, Dios te saca de la zona de confort. Ahora mismo, confío mi vida en Dios”, agrega.

La paciente relata que el impacto es tan brutal en su cuerpo que respirar duele.

“Tú casi no puedes comer, tú casi no puedes caminar. Tú no puedes respirar porque te duele mucho”, describe Williams.

La usuaria aprovechó el video para exhortar a otros a mantener la distancia social para evitar un mayor contagio.

“No esperes que sea demasiado tarde”, expresa. “No esperes que afecte a sus familias. No esperes que afecte a tus hijos. No esperes que te afecte a ti”, emplaza.